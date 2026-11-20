從電線電纜起家，跨足不銹鋼、半導體、被動元件及面板產業，華新麗華走過60年，已從傳統製造商發展成橫跨多個產業的企業集團。董事長焦佑倫19日回顧這段歷程，不僅談到當年錯過參與台積電創辦的往事，也透露今年受惠AI及科技轉投資，獲利可望創下歷史新高，不過，站在一甲子的轉折點，華新下一步要如何走？焦佑倫將目光放在能源、AI與高值材料，準備帶領這家老牌企業迎接下一個60年。

華新麗華19日舉辦60週年企業願景暨趨勢分享會，焦佑倫致詞時表示，華新60年的發展，不只是企業自身的故事，也是台灣經濟發展的縮影。1966年華新成立，正值台灣推動加工出口、發展電子工業的重要階段，接下來經歷石油危機、十大建設、新台幣升值、產業外移及金融危機，每一次變局都伴隨新的產業機會，華新也在這些轉折中逐步擴大事業版圖。

從電纜到半導體 焦佑倫回顧錯過台積電的往事

華新麗華由焦廷標創立，最早以電線電纜事業起家，1972年掛牌上市，隨著台灣基礎建設快速發展，逐步跨足不銹鋼、資源及電子產業。焦佑倫回憶，早年台灣的電話通訊大量使用華新生產的電線電纜，高速公路建設也採用華新的預力鋼線，華新還曾參與台北101、高鐵等重大建設，並投資聯電等科技企業。

不過，回顧60年的投資歷程，並非每一次機會都能掌握。焦佑倫透露，當年前資政李國鼎曾邀請華新參與台積電的創辦，但由於集團當時已投入成立華邦電，最終沒有加入台積電的創業行列；他也提到，華新過去曾有機會參與智邦投資，但同樣未能成局，如今回頭看，都是集團發展歷程中錯過的機會。

雖然與台積電擦身而過，焦家並未因此缺席台灣科技業的成長，1987年投入華邦電，1992年布局華新科技，1998年再跨入面板產業，華新逐步建立橫跨記憶體、被動元件及顯示器的科技事業版圖，相較於華新麗華本身持續深耕電線電纜、不銹鋼及資源事業，這些科技投資也讓泛華新企業群的產業結構更加多元。

焦佑倫指出，過去60年，華新有成功的投資，也做過不少錯誤決定，更重要的是，許多過去創造競爭優勢的產品，如今已經不再具有相同的市場地位。例如早年支撐基礎建設的部分鋼線產品已經停產，台灣不銹鋼產業面臨中國大陸產能擴張的競爭，過去累積的製造規模，也未必能繼續成為未來的競爭優勢。

前三季賺逾205億 獲利創高背後仍有轉型壓力

科技產業的長期布局，正反映在華新麗華今年的獲利表現。根據最新財報，華新2026年前三季合併營收1,369.46億元，營業利益約7.13億元，歸屬母公司淨利卻高達205.36億元，每股盈餘4.63元，遠高於去年同期的0.52元。

進一步拆解財報，華新前三季營業外收入及支出淨額約196.94億元，其中採權益法認列的關聯企業損益達164.08億元，另有處分投資利益，顯示轉投資收益是推升整體獲利的重要來源。換言之，華新今年帳面獲利大幅成長，並不代表電線電纜及不銹鋼兩大製造本業已經同步出現相同幅度的改善。

焦佑倫在致詞時也提到，受惠AI產業及集團其他事業的發展，今年華新獲利可望創下歷史新高，但越是在這樣的時候，越需要思考下一步。因為企業過去的成功，不代表未來還能依循相同模式成長，尤其面對地緣政治、人口結構改變及全球產業競爭，華新必須重新尋找自身定位。

華新麗華企業策略暨供應鏈管理組織總經理何心怡進一步說明，華新的發展大致可以分為三個階段。1966年至2022年，主要透過台灣、中國大陸及印尼的製造、原料與通路布局，建立產業基礎；2022年至2025年，則加速歐洲併購與全球化布局，取得高階材料及精密製造技術；2025年之後，發展重點逐漸從擴充產能，轉向品牌、產業合作及整合服務。

面對下一個60年，華新最重要的改變，是不再將自己定位為單純的材料供應商。（AI生成）

從賣材料到提供解決方案 鎖定九大產業布局

面對下一個60年，華新最重要的改變，是不再將自己定位為單純的材料供應商。何心怡指出，華新未來將透過五大策略主軸與四大驅動力，聚焦AI資料中心、機器人自動化、航天航太、半導體、核能與小型模組化反應爐（SMR）、油氣、新能源、汽車及醫療等九大產業，希望從材料製造進一步延伸到技術、加工及整合服務。

在電線電纜事業方面，華新將從傳統產品製造，延伸至高壓電纜、海底電纜及能源系統整合，除了與丹麥電纜大廠NKT合作布局海纜，也逐步擴大工程設計、施工及機電整合服務，希望從單純供應電纜，進一步參與能源基礎建設。

特殊鋼事業則朝向高附加價值材料及精密製造發展，華新近年透過收購歐洲企業，建立跨區域的製造與技術能力，並將產品應用延伸至航太、核能、醫療及AI伺服器液冷系統等領域。何心怡指出，未來的競爭不只在於材料規格，還包括加工技術、品質管理及與客戶共同開發產品的能力，華新希望藉此從傳統材料供應商轉型為整合服務提供者。

能源則是焦佑倫特別看重的長期方向，他認為，AI發展帶動龐大算力需求，背後仍須依靠穩定且具韌性的能源供應，未來不論離岸風電、地熱、核能或其他新能源，都需要大量電力設備與關鍵材料，華新過去累積的電纜、金屬材料及工程能力，將成為參與下一階段能源建設的基礎。

配合60週年，華新麗華也正式發布全新企業識別，延續原有紅色「i」，象徵誠信、智慧與創新，並透過新的品牌形象呈現全球化與轉型方向。對焦佑倫而言，這次改變不只是企業形象更新，更重要的是華新能否真正從過去的大宗材料製造，走向更貼近客戶需求的高值化事業。

從1966年的電線電纜，到1980年代跨足科技投資，再到如今布局全球能源、精密製造與AI應用，華新60年的每一次轉型，都與台灣產業發展緊密相連。如今科技投資已為集團帶來可觀收益，但如何將全球布局轉化為製造本業的穩定獲利，仍是下一個60年必須回答的問題，對這家成立一甲子的老牌企業而言，下一階段的競爭，才正要開始。