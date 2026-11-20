華新麗華今年前三季歸母淨利高達205.36億元，但回頭檢視電線電纜、不銹鋼兩大本業，卻呈現截然不同的經營成果，電線電纜事業營業利益28.41億元，不銹鋼事業則虧損13.39億元，面對傳統材料市場競爭加劇，華新近年砸重金收購歐洲特殊鋼企業，並跨足海底電纜、AI液冷及核能供應鏈，希望讓成立60年的兩大本業，從傳統製造走向高附加價值市場。

華新麗華19日舉辦60週年企業願景暨趨勢分享會，董事長焦佑倫坦言，全球基礎材料產能過剩，競爭越來越激烈，過去熟悉的產品及市場，已經無法確保企業持續成長，尤其不銹鋼產業面臨中國、印尼業者擴產帶來的價格壓力，若繼續停留在傳統材料市場，未來經營將更加辛苦。

從最新財報來看，華新兩大事業的差距相當明顯。2026年前三季，不銹鋼部門營收700.65億元，較去年同期略減，營業虧損13.39億元，雖然比去年同期虧損20.03億元有所改善，仍未擺脫虧損；電線電纜部門營收386億元，年增約8.6％，營業利益28.41億元，雖然較去年同期30.08億元略降，卻仍是華新製造本業的重要獲利來源。

不銹鋼虧損13億 砸重金收購歐洲鋼廠求突破

面對不銹鋼市場供過於求，華新選擇透過海外併購，從原本的大宗材料供應商，轉向高階特殊鋼與精密製造領域。2022年，華新以2.1億歐元收購義大利不銹鋼廠Cogne Acciai Speciali（CAS）70％股權，建立歐洲特殊鋼製造基地；2023年再透過CAS，以約1.42億英鎊收購英國Special Melted Products（SMP），將產品布局延伸至航太、油氣及核能等高階材料市場，也逐步降低對傳統不銹鋼產品的依賴。

2024年，華新進一步以1.35億歐元收購德國不銹鋼無縫鋼管製造商Mannesmann Stainless Tubes（MST），後續整合為DMV品牌，將布局從鋼胚、長條鋼材延伸到無縫鋼管及下游加工，加上其他歐洲投資，華新逐步建立橫跨亞洲、歐洲及美洲的特殊鋼供應體系。

華新麗華企業策略暨供應鏈管理組織總經理何心怡指出，過去華新在台灣、中國及印尼建立原料、製造與通路基礎，歐洲布局則讓公司取得更完整的特殊鋼技術、產品認證及高階客戶關係，相較於傳統不銹鋼以產能規模和價格競爭，高階特殊鋼更重視材料性能、精密加工與客戶共同開發能力。

這也讓華新的產品應用開始出現變化，以AI伺服器液冷系統為例，除了需要具備耐腐蝕特性的不銹鋼材料，還必須考量管路、焊接及加工精度，確保冷卻液在長時間運作下不會滲漏。何心怡表示，單靠材料品質已經不夠，必須進一步整合加工與品質管理，才能滿足客戶要求。

看準AI液冷需求，華新正規劃在越南設立生產基地，以分歧管及精密加工管材等產品為主要方向，焦佑倫在會後受訪時透露，因應客戶新一代液冷系統需求，希望一年內完成建廠及設備建置，就近服務東南亞客戶。

除了AI，航太也是華新擴大歐洲特殊鋼布局的重要市場。旗下英國SMP具備高階合金、鍛造及加工能力，產品應用包括航太發動機及能源設備，隨著全球航太市場需求增加，華新已推動SMP擴產計畫，目標2028年增加產能，藉此提高高階產品比重。

不過，從今年前三季不銹鋼事業仍虧損13.39億元來看，海外併購雖然擴大了產品與技術版圖，尚未讓整體部門轉虧為盈，未來如何提高高階產品營收占比、改善產能利用率，以及將歐洲技術延伸到亞洲市場，仍是這筆跨國投資能否發揮效益的關鍵。

砸重金布局歐洲、搶攻AI與核能，華新兩大本業拚轉型。（AI生成）

電纜事業賺28億 從賣產品轉向能源工程整合

與不銹鋼產業面臨產能壓力不同，華新電線電纜事業的下一波機會，來自全球能源基礎建設。焦佑倫指出，AI發展不只帶動伺服器與半導體需求，龐大的算力背後更需要穩定的電力供應，從電網升級、半導體廠擴建，到資料中心、離岸風電及核能設施，都需要大量輸配電設備。對華新而言，過去累積的電纜製造技術，正好成為切入新一波能源建設的重要基礎。

華新在2023年與丹麥電纜大廠NKT合作，投入約180億元在高雄港打造海底電纜廠，並於2025年完成廠房建設，隨著產線建置及產品驗證陸續推進，公司規劃2027年第三季完成相關驗證，2028年開始對客戶供貨，搶攻台灣離岸風電及後續能源建設商機。

但華新的目標不只是增加電纜產能，而是從製造商轉為工程服務提供者。何心怡表示，華新今年7月成立電力系統整合相關公司，將業務延伸到高壓電纜接續、施工管理及機電整合，目前已培訓約70至80名接續施工人員，未來計畫擴充至200人以上。由於電網及大型能源設施建設需要的不只是電纜產品，還包括設計、施工、測試及後續維護，華新希望藉由整合材料與工程技術，從一次性產品銷售延伸到更完整的專案服務。

除了海纜與電網，華新也看好核能市場。11月3日，華新宣布攜手世紀能源設備、高力及泰豐貿易，成立「華新世紀核能系統」，結合特殊鋼、鎳基合金、熱交換設備及大型設備製造能力，希望切入小型模組化反應爐（SMR）等國際核能供應鏈。

何心怡指出，華新部分歐洲子公司已具備核能相關材料認證與供應經驗，電纜事業則持續研發符合國際核能設施要求的產品，目標在2028年取得相關認證。從特殊鋼到核用電纜，華新希望透過既有材料技術，進一步提高在能源產業的參與程度。

不過，這些新市場的發展進度並不相同，傳統輸配電需求已反映在電纜部門營收，海底電纜仍有驗證與交貨時程，核能相關產品則涉及國際認證、設備採購與專案建設，距離大規模營收貢獻仍有一段路。

對華新而言，兩大本業的轉型路徑雖然不同，最終方向卻相同。不銹鋼要從大宗原料走向高階材料與精密加工，電線電纜則從單純供應產品，延伸到能源設備及工程整合，隨著科技轉投資已成為華新重要的獲利來源，如何讓製造本業也建立更穩定的獲利能力，將是焦佑倫帶領華新邁向下一個60年的重要考驗。