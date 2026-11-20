華新麗華迎來60週年，焦家第三代接班布局也逐漸浮現，今年5月，華邦電董事長焦佑鈞的長女焦子愷進入華新麗華董事會，焦佑倫的長女焦子頤則成為華邦電法人董事代表；10月，新唐科技更宣布，將由焦子愷在2027年元旦接任董事長。除了兩位女將走向台前，焦家其他第三代成員也陸續進入企業經營團隊，從海外業務、組織管理到上市公司董事會，逐步參與龐大的家族事業。

從1966年焦廷標創立華新麗華，到第二代四兄弟各自發展半導體、電線電纜、不銹鋼、被動元件及面板事業，焦家歷經60年建立橫跨多個產業的企業版圖。如今第三代已有多人在家族企業擔任管理職務或進入董事會，從焦子愷、焦子頤到焦子瑞、焦子語，分別透過不同事業累積經驗，也讓外界開始關注，焦家第二代長期形成的兄弟分工模式，未來是否會延續到下一個世代。

焦子愷明年接掌新唐 焦子頤跨足華邦電董事會

焦家第三代最明確的接班安排，來自焦佑鈞長女焦子愷。今年10月28日，新唐科技董事會宣布，董事長蘇源茂將於年底退休，由副董事長焦子愷接任董事長，2027年1月1日正式生效，成為焦家第三代接掌重要上市櫃企業的具體案例。

焦子愷並非突然進入半導體事業，她已擔任新唐副董事長約七、八年，同時也是芯唐電子科技（香港）董事長，長期參與企業投資及董事會運作。今年5月，焦子愷又以華邦電法人代表身分進入華新麗華董事會，從半導體事業延伸至家族核心企業的治理層面，也讓她在不同事業間累積更多經驗。

不過，焦子愷即將接手的新唐，仍面臨經營壓力，根據2026年第三季財報，新唐前三季營收237.86億元，營業虧損9.52億元，較去年同期虧損5.45億元擴大，最終淨損約8.01億元，雖然較去年同期縮小，但本業仍未轉盈。面對日本半導體事業調整、車用與工控市場變化，以及AI伺服器相關產品布局，未來如何改善獲利，將成為新任董事長必須面對的課題。

值得注意的是，這次新唐人事調整並非單純由家族成員接管所有經營職務。焦佑鈞先前談到接班安排時指出，未來將區分董事長與執行長的工作，由集團培養多年的吳孟奇接任執行長，負責營運管理及產品策略，焦子愷則從董事會層面參與長期發展規劃、經營監督與公司治理，形成家族成員與專業經理人的分工模式。

另一位受到關注的第三代女性，是焦佑倫長女焦子頤。今年5月29日，華邦電公告法人董事代表變動，焦子頤接替潘文虎，成為華新麗華在華邦電的法人董事代表，正式進入這家記憶體大廠的董事會。

焦子頤目前擔任華新麗華組織發展處處長，也兼任華新（南京）置業開發有限公司副總經理，過去主要從商貿地產、組織管理及跨地區企業營運累積經驗，隨著華新麗華近年加速收購歐洲特殊鋼企業，海外事業整合與人才管理的重要性提高，她的工作經歷也逐漸與集團轉型方向產生連結，如今進入華邦電董事會，更進一步接觸半導體事業的公司治理。

焦佑倫長女焦子頤（前排左一）在今年5月成為華新麗華在華邦電的法人董事代表。（圖／取自華新麗華臉書）.

焦佑衡子女也進董事會 第三代歷練各有不同

焦家第三代的發展並不只有兩位女將，焦佑倫的長子焦子謙，也已經在華新麗華任職多年，目前擔任處長，近年參與海外客戶開發及高值化轉型相關工作。相較於姊姊焦子頤從組織管理進入董事會，焦子謙則從實際業務與國際市場累積經驗，兩人的職涯方向有所不同。

華新麗華近年持續收購歐洲特殊鋼企業，將產品從傳統不銹鋼延伸至航太、核能、AI液冷及精密製造領域，國際客戶開發成為重要工作。焦子謙參與相關業務，也讓焦佑倫這一房的第三代，除了企業治理之外，開始接觸華新最核心的轉型工作，未來如何累積跨國經營能力，值得持續觀察。

至於掌管華新科事業群的焦佑衡，第三代同樣已有多人參與企業經營。其中，長子焦子瑞目前擔任瀚宇博德市場開發處副理，今年6月12日佳邦科技董事改選時，又以行行投資有限公司代表人身分當選董事，從企業內部業務職務進一步跨入上市公司董事會。

焦佑衡的女兒焦子語則在今年6月18日精成科董事改選時，以行行投資法人代表身分當選董事。她過去曾擔任瀚宇博德法人董事代表，隨著今年董事會改選及代表人調整，目前轉至精成科董事會，顯示焦佑衡這一房的第三代，已逐步參與被動元件與PCB相關企業的治理事務。

其他第三代成員則有不同發展方向，據悉，焦佑鈞的女兒焦子恬曾在華邦電人事部門任職，焦佑倫的女兒焦子儒投入生醫領域，焦佑慧的兒子焦子恩也已進入集團工作，部分成員則在海外發展。從已公開的職務來看，焦家並未讓所有第三代採取完全相同的接班路徑，而是有人從管理職務累積經驗，有人透過董事會參與決策，也有人選擇家族企業以外的發展方向。

華新麗華迎來60週年，焦家第三代接班布局也逐漸浮現。（AI生成）

四名子女各持股24％ 家族傳承延伸至股權安排

除了經營職務，焦家第三代也逐步出現在家族投資公司的股權結構中。以焦佑衡這一房為例，瀚宇博德2025年年報揭露，行行投資有限公司的股東包括焦子瑞、焦子語、焦子岳及焦子昀，四人各持有24％股權，焦佑衡則持有4％，顯示焦家除了安排下一代進入企業，也透過投資公司建立持股關係。

行行投資持有瀚宇博德股份，並參與佳邦、精成科等公司的董事會運作，讓家族成員得以透過法人股東參與不同企業治理。不過，持有家族投資公司股份，與實際擔任上市公司經營職務仍有差別，四名子女雖然持股比例相同，目前公開可確認的企業職務並不一致，也反映家族股權傳承與經營權交接未必同步。

事實上，焦家第二代過去由四兄弟分別掌管不同事業，雖然各自發展，企業之間仍透過交叉持股及董事會維持關係，第三代接班若延續這樣的模式，除了必須熟悉各自負責的產業，也需要理解其他事業的經營狀況，以及家族投資與企業治理之間的關係。

只是相較於第二代在台灣產業快速發展時，透過創業、投資及併購擴大版圖，第三代接手的企業已經高度國際化，面對的經營環境也更加複雜。華邦電受惠記憶體景氣，今年前三季歸母淨利高達698.53億元，新唐卻仍處於虧損；華新麗華雖然獲利大增，不銹鋼本業仍面臨產能過剩與價格競爭，PCB、被動元件及面板事業也各有不同的經營挑戰，第三代未來要處理的，不只是如何延續家族事業，更包括如何改善經營成果。

從焦子愷即將接掌新唐、焦子頤進入華邦電董事會，到焦子謙參與華新海外業務，以及焦子瑞、焦子語陸續投入華科事業群，焦家第三代已逐步走向企業經營第一線。不過，現階段各房的參與程度仍有差異，部分成員已取得明確經營職務，部分仍以持股或董事會參與為主，距離全面完成世代交替，還有一段路要走。

走過60年，焦家第二代透過兄弟分工，將華新麗華發展成橫跨傳統製造與科技產業的龐大企業版圖。如今第三代逐漸接棒，如何在維持家族合作的同時，建立專業經理人制度、培養下一代經營能力，並讓不同事業持續發展，將成為焦家下一個60年的重要考驗。