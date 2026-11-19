「AI新浪潮才剛開始！」日月光執行長吳田玉今（19日）親赴高雄仁武，為旗下台灣福雷電子J坵塊新廠動土，宣布投入2,489億元擴充高階半導體測試產能，金額超過先前K坵塊投資規模一倍。2基地合計投資達3,663.5億元，吳田玉更宣示，要把仁武打造為日月光測試業務規模最大、自動化程度最高、人均產值最高的園區。

這是日月光今年第2度在仁武啟動大型建廠計畫。4月10日，吳田玉才出席當地新廠動土，時隔7個多月，19日又親自主持J坵塊動土典禮。面對AI運算、資料中心及智慧應用帶來的晶片需求，他認為高效能晶片與高階測試市場仍有成長空間，日月光因此接連投入資金，提前擴充產能。

新廠投資翻倍 吳田玉喊出3個第一

日月光先前已投入1,174.5億元推動仁武K坵塊建廠，如今J坵塊再投入2,489億元，單一基地投資規模約為K坵塊的2.1倍。2座基地將接續建置，讓仁武成為日月光未來高階測試業務的重要生產據點。

吳田玉對仁武提出3個目標：測試業務規模最大、自動化程度最高、人均產值最高。除了增加測試設備及產能，日月光還計畫導入智慧自動化，提高晶片測試效率，並讓生產線能更靈活因應不同客戶需求。

AI晶片運算能力提高，也增加測試難度。晶片完成製造與封裝後，仍須經過測試，確認功能、效能及可靠度符合要求。對日月光而言，擴充高階測試產能，是因應AI晶片需求增加的重要投資方向。

2029年前分期完工 年營收拚1173億

依日月光最新公布的規劃，J坵塊新廠預計2028至2029年分期完成建置；K坵塊則持續推進，2基地未來預估合計年營收約1,173億元，並創造3,300個就業機會。

日月光今年4月啟動仁武建廠時，曾規劃首期廠房2027年4月啟用、第二期同年10月營運。如今J坵塊接棒，仁武高階測試基地的建置計畫將延續至2029年。

這場擴廠也牽動台灣半導體設備供應鏈，吳田玉表示，仁武園區希望透過大型投資，帶動測試設備、精密零組件及工程服務等合作夥伴共同成長。

今年4月，日月光已宣布攜手測試介面廠穎崴科技及設備業者竑騰科技，共同布局仁武高階半導體測試服務產業園區。2家台廠加入，讓日月光的擴產計畫延伸至周邊測試設備及零組件產業。

一週2場大動土 日月光擴張高雄版圖

日月光深耕高雄超過40年，從楠梓逐步拓展至路竹、大社及仁武。就在19日仁武新廠動土前，日月光13日才宣布南科高雄路竹廠一期啟用、二期動土，一、二期滿載後整體投資規模預估達1,000億元，年營收約800億元，並可創造5,000個就業機會。短短一週，日月光接連推進先進封裝與高階測試2項大型投資計畫。

隨著仁武J坵塊正式動土，日月光接下來將同步推進K、J基地建置。依目前規劃，J坵塊將於2028至2029年分期完成，吳田玉提出的3個第一，也將隨新廠陸續建成，進入實際營運考驗。