免費追劇竟可能踩進手機木馬陷阱！中國短劇平台「紅果」App紅到登上台灣2大手機平台免費下載榜冠軍，資安專家卻發現，有人冒用紅果名稱與圖示散布惡意Android安裝檔，可能監控手機、竊取資訊，甚至攔截銀行驗證碼；台灣近日也接連爆出4銀行網銀盜轉案，警方正追查受害者手機是否遭惡意程式控制。

資安專家王景弘向媒體透露，惡意程式檢測平台VirusTotal已出現多個偽裝成「紅果短劇」的Android安裝檔，夾帶SpyNote、SpyMax及BTMOB等木馬，這些程式一旦取得手機高權限，便可能擷取螢幕畫面、側錄密碼，甚至遠端操控手機。使用者以為下載追劇App，實則可能在安裝過程中把手機控制權交給不法人士。

免費短劇紅遍台灣 假APP趁熱冒名

紅果究竟有多紅？這款字節跳動旗下的短劇平台，10月19日同時登上台灣App Store與Google Play免費排行榜冠軍，至今仍是2大平台免費榜榜首。紅果利用Facebook、YouTube等社群平台投放短劇片段，豪門恩怨、復仇逆襲、霸道總裁等劇情一開場就高潮迭起，偏偏在最精彩的地方留下懸念，引導民眾下載紅果App繼續追劇。

進入App後，每集短短3分鐘，免費觀看搭配自動連播，讓觀眾一集接著一集看下去。相較需要付費訂閱的影音平台，紅果讓觀眾不用掏錢就能追劇，迅速打進台灣市場。這股熱潮也讓冒牌安裝檔有機可趁。

王景弘指出，風險主要出現在民眾繞過Google Play，從不明網站下載第三方APK安裝檔。惡意程式可能誘導使用者開啟手機的「受限制設定」及「無障礙服務」，藉此取得高度控制權，進一步監控畫面、讀取資訊，甚至攔截簡訊驗證碼。

這類攻擊手法正是近期網銀盜轉案的調查方向之一。台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯向媒體指出，若手機已遭植入惡意程式，銀行一次性驗證碼（OTP）恐在使用者察覺前被攔截，相關簡訊也可能早一步遭自動刪除。

正版紅果曾違規蒐個資 中國官方抓出3問題

冒牌紅果木馬之外，其實正版紅果也有一段個資違規紀錄。2025年6月25日，中國國家網路安全通報中心公布45款違規蒐集、使用個資的App名單，「紅果免費短劇」名列其中，遭查出3項問題。

根據中國公安部相關檢測機構的結果，紅果受測版本實際蒐集的個資超出使用者授權範圍，也超過App功能所需的必要範圍；此外，未逐一列明蒐集、使用個資的目的、方式及範圍。

這次檢測針對2025年5月23日至6月8日期間，從小米應用商店取得的Android 6.7.3.32版本。官方當時查出的問題，涉及實際個資蒐集行為，也涉及平台對使用者的資訊揭露。

至於台灣使用者目前能下載的紅果，App Store隱私資訊顯示，開發者申報的資料類別包括電話號碼、搜尋紀錄、裝置識別碼、產品互動及廣告資料等，其中部分資訊可能與使用者身分連結，供App功能、個人化推薦、分析及廣告使用。

木馬盯上追劇族 4銀行盜轉56萬元

台灣近期的網銀盜轉風波，讓手機權限與銀行驗證機制受到關注。金管會銀行局副局長張嘉魁證實，台北富邦、華南、玉山及中國信託4家銀行，共有5名客戶通報非本人操作的異常轉帳，涉及56萬6,512元。

銀行初步查報，相關交易均通過雙重驗證，尚未發現銀行系統遭駭客入侵。至於受害者手機是否感染惡意程式、驗證資訊如何遭第三方利用，警方仍在調查。王景弘揭露的冒牌紅果木馬，提供了另一項值得追查的資安線索，但目前尚無調查證實它與這5起銀行案件直接相關。

台北富邦銀行已宣布，11月底將新增行動銀行驗證選項，讓客戶可選擇透過綁定裝置接收登入確認通知，不再使用Email及簡訊驗證。隨著銀行加強防護，警方下一步能否查明受害手機的入侵途徑，將是釐清這波盜轉案的重要線索。