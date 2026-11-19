蘋果為迎接iPhone問世20週年，傳出正規劃在2027年推出大幅重新設計的旗艦機型，暫稱為iPhone 20 Pro；消息指出，蘋果可能讓iPhone 20 Pro重新採用鈦金屬中框，搭配更加圓潤的機身輪廓，與現有iPhone Pro系列的設計方向有所不同，目前鈦金屬中框已出現在早期工程原型機上，但最終量產版本是否採用，仍有待確認。

iPhone 20 Pro可能重新採用鈦金屬中框，告別鋁金屬一體成形設計

蘋果過去曾在iPhone 15 Pro與iPhone 16 Pro系列採用鈦金屬中框，但2025年推出的 iPhone 17 Pro系列改為鋁金屬一體成形機身，並加入均熱板散熱系統，利用鋁金屬較佳的導熱特性改善裝置的持續效能表現；雖然新設計在散熱、重量與外觀方面獲得部分正面評價，但也有使用者偏好鈦金屬的質感與抗損傷能力。

目前iPhone Air與iPhone Duo仍持續使用鈦金屬中框，而最新消息顯示，蘋果可能在iPhone 20 Pro重新導入這項材質。

消息指出，iPhone 20 Pro正在測試的鈦金屬中框將搭配更加圓潤的外型，整體設計與iPhone Air有些相似，只是曲線幅度明顯更大，但由於相關資訊仍停留在早期工程開發階段，鈦金屬是否確定重返Pro系列，以及最終機身結構會如何安排，目前都還沒有定案。

前後玻璃改採四邊曲面，機身設計可能迎來重大變革

除了中框材質，iPhone 20 Pro的另一項設計變化可能來自玻璃結構。定焦數碼先前透露，蘋果計畫使用與iPhone Air相同的玻璃材質，但會重新調整玻璃形狀，讓四個邊緣具有更明顯的弧度；先前流出的示意圖顯示，手機正面與背面的曲面玻璃將延伸至側邊，並與中央狹窄且經過拋光處理的金屬中框銜接，形成不同於現有iPhone的外觀。

另一方面，據傳蘋果正在開發讓正反兩面玻璃向側邊彎曲，並以細窄金屬框架連接的設計；消息指出，蘋果原先曾考慮進一步減少金屬使用比例，但更激進的方案已在開發過程中遭到放棄。

傳測試兩種不同外觀，曲面螢幕邊框可能縮至1mm

至於實際採用的玻璃曲率，目前仍存在不同可能性；據傳蘋果正在開發四款採用兩種不同設計的機型，其中兩款使用平面玻璃，另外兩款則採用四邊曲面玻璃，相關曲面設計已經過約三年的開發與調整，蘋果也逐步降低早期版本較為明顯的彎曲幅度。

採用曲面玻璃的機型，螢幕邊框據傳可縮減至約1mm，加上周圍玻璃的弧度，從正面觀看時，邊框可能呈現近乎隱形的效果；近期流出的螢幕保護貼樣品，也呈現四個圓角、四邊輕微彎曲與極窄邊框的設計特徵。

此外，Pro與Pro Max兩款機型的螢幕尺寸可能分別提升至6.41吋與6.96吋，並透過四邊曲面設計營造近乎無邊框的視覺效果。

除了機身外觀，iPhone 20 Pro系列也傳出其他硬體調整；主相機可能採用邏輯電路以17奈米製程製造的感光元件、搭載A21 Pro晶片，並可能取消獨立的動作按鈕。

（本文由 News pie新聞派授權轉載，原文在此）