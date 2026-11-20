Claude母公司Anthropic上市第一天，台積電砸近160億元投資成了焦點！這家美國AI大廠19日登上納斯達克，股價收盤大漲17％。台積電同日公告，以每股83美元認購Anthropic股票，實際投入近5億美元，距離董事會核准的投資上限竟只差32美元，幾乎一口氣買好買滿。

這筆投資由台積電旗下子公司TSMC Partners執行，取得602萬4,096股、持股0.03％。Anthropic開發的Claude是ChatGPT主要競爭對手之一，背後已有輝達（NVIDIA）、微軟等科技巨頭投入資金及運算資源。如今台積電也加入股東行列，讓這家全球晶圓代工龍頭與AI模型開發商建立直接的資本關係。

只差32美元 台積電一次用滿5億美元額度

台積電董事會10日核准2筆投資案，分別授權最高5億美元認購Anthropic普通股，以及最高5億美元認購OpenAI Group特別股。Anthropic投資案9天後率先敲定，總交易金額為4億9,999萬9,968美元，約新台幣160億元。

這筆資金買進Anthropic的N類普通股，認購價格與首次公開發行（IPO）相同。台積電公告，交易目的為股權投資，Anthropic並非公司關係人，也未涉及營運模式變更。

台積電斥資近160億元換得0.03％股權，並未因此取得Anthropic經營控制權。但對原本替全球AI晶片大廠製造先進晶片的台積電來說，這次投資讓資金進一步延伸至AI模型開發領域。

開盤衝34％、收盤剩17％ AI新股上演震盪

Anthropic上市首日開盤衝上111.50美元，較發行價83美元大漲34.3％，盤中最高來到115.10美元，但買盤熱度未能一路維持，最後收在97.17美元，漲幅縮至17.1％。從開盤到收盤，股價反而回落約12.9％。

這場IPO規模驚人，Anthropic原本規劃發行8.25億股，最後提高至9.8億股，每股定價也從原先預估的70至78美元拉高到83美元，公開發行總額達813.4億美元，刷新全球IPO募資規模紀錄。

Anthropic股價大漲之際，美股卻全面收黑，科技股賣壓尤其沉重。投資人仍在擔心AI企業的高估值、鉅額運算支出與未來獲利能力。Claude母公司上市首日的劇烈震盪，也讓這場AI投資熱潮面臨市場檢驗。

輝達也是投資者 台積電下一筆看OpenAI

Anthropic的股東及合作夥伴中，還有台灣投資人熟悉的輝達。輝達與Anthropic已有投資及AI運算合作關係，Claude模型的開發與運作需要大量算力，輝達則提供相關晶片與運算技術。

台積電也是輝達AI晶片的重要製造夥伴，如今2家公司又都參與Anthropic的資本布局，從晶片製造、AI運算到模型開發，全球AI產業的供應鏈與資金關係愈來愈緊密。

台積電接下來還有另一筆投資受關注，10日董事會同步核准最高5億美元認購OpenAI Group特別股。Anthropic投資金額與股數已經揭曉，OpenAI投資案何時公布實際認購條件，將是台積電下一個重要時間點。