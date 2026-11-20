台北市敦化北路老地標台塑大樓改建工程有新進展，中華工程今（20）日宣布，攜手信紘科共同投入台塑大樓都市更新工程，由中工負責主體營造，信紘科承攬約49億元機電工程，全案總工程金額約220億元，預計2029年完工。中工表示，此次合作不僅是大型都市更新工程的重要布局，未來雙方也不排除擴大合作，共同爭取半導體廠房、AI科技廠辦及資料中心等工程，拓展新的營運成長動能。

台塑大樓於1976年落成，長年作為台塑企業總部，也是敦化北路的重要企業地標。隨著台塑集團2023年將總部遷往內湖，原址啟動都市更新計畫，基地面積約6,328坪，總樓地板面積約65,018坪，規劃興建兩棟地上22層辦公大樓及一棟地上22層住宅大樓，將原本的企業總部轉型為結合商辦、住宅及公共空間的複合式建築。

220億都更工程 信紘科承攬49億機電

中工表示，公司早在2024年6月就已簽約承攬台塑大樓都更工程，機電工程原本就是整體工程規劃的一環，此次選擇與信紘科合作，主要考量其在機電系統整合、高科技廠務工程及專案管理方面的專業能力，希望結合雙方優勢，提升大型工程的施工品質與履約效率。

由於台塑大樓改建案同時涵蓋辦公大樓、住宅及公共空間，不同用途的建築對空調、電力、設備運轉及智慧管理系統的要求各不相同，如何整合主體營造與機電工程，成為施工的重要課題。中工負責整體營造及工程統籌，信紘科則承攬約49億元機電工程，雙方將透過專業分工，整合工程設計、系統配置及現場施工管理。

中工指出，大型工程協力廠商的選擇，應回歸工程專業、施工品質、履約能力及整體效益，此次合作正是雙方專業互補、整合資源的重要契機，透過營造與機電工程的整合，也有助於強化成本、品質及工期控管。

信紘科過去主要深耕半導體及高科技廠房工程，具備製程供應系統、廠務工程及機電整合經驗，近年積極將既有技術延伸至大型民間營建市場，公司自2022年成立機電空調部門，目前已建立近百人的專業團隊，涵蓋工程設計、專案管理、現場監造及品質管理等領域，此次取得台塑大樓機電工程，也成為跨足大型商辦與住宅複合式建築的重要實績。

從大型營造跨足科技廠辦 鎖定AI、半導體工程

值得注意的是，中工將此次合作視為深化科技工程布局的重要里程碑。中工具備大型土木、建築及工程整合經驗，信紘科則在半導體、高科技廠務及機電系統整合方面具有專業優勢，雙方希望透過專業互補，進一步拓展大型營建與高科技工程市場。

中工強調，未來發展方向並非取代既有營建核心事業，而是立基於長期累積的工程實力，持續深化專業、整合資源，在大型公共工程、民間建築及都市更新等既有業務之外，積極拓展高附加價值的科技廠辦市場。

至於後續合作，中工表示，未來雙方不排除進一步擴大合作，共同爭取半導體廠房、AI科技廠辦、資料中心及其他高科技產業相關工程，結合中工的大型工程統籌能力與信紘科的高科技機電整合經驗，爭取更多工程商機。

除了拓展高科技工程市場，台塑大樓改建案也將導入智慧建築與永續設計，目標取得鑽石級綠建築、鑽石級智慧建築及LEED白金級認證，工程將整合空調、電力及智慧設備管理系統，並透過節能設備、中庭綠化與開放空間規劃，提升建築能源使用效率及空間品質。

工程拚2029年完工 營收將逐年認列

針對台塑大樓都更工程進度，中工表示，全案預計2029年完工，公司將透過專業施工管理、工序整合及資源調度，推進各階段工程，並審慎控管施工進度。

至於先前敦化北路發生的道路塌陷事件，中工指出，公司以公共安全及施工安全為最高原則，配合主管機關相關要求，持續做好工地安全管理及監測，整體工程仍以2029年完工為目標。

在營運方面，中工指出，台塑大樓都更案是公司重要的指標性工程，相關營收將依實際工程履約進度及會計準則逐年認列，成為未來數年營收的重要支撐。

面對大型公共工程、都市更新及高科技廠辦等不同市場需求，中工未來接案策略也將兼顧工程規模、獲利能力及風險控管，不再單純以擴大工程量為目標，而是希望透過專業整合與高附加價值工程布局，提升整體營運品質及獲利能力。