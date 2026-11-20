國際精品市場復甦遙遙無期，華泰名品城卻繳出逆勢成長成績單。華泰名品城今年營收預估達135億元，超越原訂130億元目標，董事長陳炯福更喊出未來5至6年挑戰200億元，面對精品市場低迷、年輕世代消費習慣改變，華泰究竟如何讓消費者願意持續掏錢？

華泰名品城19日舉辦聖誕媒體交流會，陳炯福與總經理劉亭君雙雙出席，揭露今年營運成績，華泰去年營業額約124.3億元，今年截至11月中旬整體業績年增約12.3%，預估全年可達135億元，明年進一步挑戰140億元、2028年上看150億元。值得注意的是，這波成長並非建立在精品市場全面復甦之上，而是透過品牌換血、調整商品結構，以及開拓年輕消費者，尋找新的成長動能。

精品市場恐再冷幾年 華泰38個櫃位換血奏效

陳炯福坦言，國際精品市場目前仍面臨調整，部分品牌正更換設計師、重新規劃行銷策略，思考如何與年輕世代溝通，整體市場低迷情況可能還會持續數年；他也觀察到，Z世代對傳統精品的價值認同不如過去，意味著精品品牌不能再單靠知名度與過去累積的形象吸引消費者。

劉亭君進一步指出，中國精品市場尚未完全恢復，部分國際精品品牌因此優先調整正價店營運，對於拓展Outlet據點的態度相對保守，這也讓Outlet業者面臨新的招商挑戰，過去仰賴知名精品品牌與折扣商品吸引消費者的經營模式，勢必隨著市場需求改變而調整。

不過，華泰今年的精品銷售仍成長約13％，運動及流行時尚類別也各有約一成增幅。陳炯福認為，華泰的優勢在於商品結構相對均衡，從國際精品、輕奢品牌到運動休閒都有布局，不會因為單一業種表現不佳，就對整體營運造成過大衝擊。

為了延續成長動能，華泰今年積極進行品牌調整，陸續引進ISSEY MIYAKE、Marimekko等18個新品牌，並完成20間品牌改裝及擴店，合計涉及38個櫃位調整，其中，調整後櫃位的業績較去年大幅成長118.5％，成為今年營運表現的重要亮點。

這項數字也反映品牌調整的效果，相較過去Outlet以精品及過季折扣商品為主要訴求，華泰近年開始增加日韓潮流、運動休閒及年輕化品牌，透過不同價格帶與商品風格，吸引原本較少造訪的消費者，讓既有商場在沒有大規模擴建的情況下，仍能創造新的銷售成長。

從35歲熟客搶到20歲學生 外國客單價達1.5萬

品牌換血背後，其實是華泰正在重新調整消費客群。劉亭君透露，華泰過去主要消費者集中在35至45歲，近兩年隨著日韓潮流及運動品牌陸續進駐，成功吸引25至35歲族群，甚至開始有20多歲年輕人、大學生專程前來購物。

以今年新進駐品牌來看，除了ISSEY MIYAKE、Marimekko，聖誕檔期前也迎來Abercrombie & Fitch、NB Premium及饗賓集團旗下貓將壽司等品牌，顯示華泰不再只以精品折扣為主要賣點，而是試圖增加商品多樣性與餐飲選擇，讓不同年齡層都能找到消費理由。

這項策略明年仍將持續。劉亭君透露，2027年商場整體改裝率預計超過15%，除了流行時尚品牌，也將增加家電、潮流玩具等商品類別，希望藉由持續更新品牌組合，增加消費者回訪意願。

除了年輕消費者，國際觀光客也是華泰積極爭取的客群，目前商場會員人數約85萬人，外籍消費者平均客單價達1.5萬元，約為台灣消費者平均3,800元的近4倍，顯示海外旅客具有相當高的消費潛力。

劉亭君指出，目前華泰前三大海外客源依序為菲律賓、香港及新加坡，其中菲律賓旅客對精品與運動品牌的需求尤其明顯，華泰也開始在菲律賓、新加坡投放廣告，並與當地網紅合作，希望吸引更多海外旅客將華泰納入台灣旅遊行程。

年營收拚200億 陳炯福卻坦言最大問題是知名度

儘管華泰名品城已是全台營業額最高的單一Outlet，陳炯福卻認為，商場最大的挑戰不是消費者不願意花錢，而是品牌知名度仍有提升空間。他透露，目前約85％的客群來自北部，中南部消費者對華泰的認識仍相對有限，甚至有人會將華泰與三井Outlet搞混。

陳炯福認為，桃園店仍有能力進一步提高營收，但要從目前的百億元規模挑戰200億元，不能只依靠既有客群，而是必須持續擴大品牌影響力。他希望將華泰名品城打造成「台灣的御殿場」，讓國內外消費者想到台灣Outlet購物，就能聯想到華泰。

除了桃園店持續成長，嘉義展店也將成為華泰下一階段的重要布局。嘉義店基地面積約10公頃，規劃分三期開發，第一期預計2028年12月開幕，第二、三期分別於2030年及2032年完成，全部開發後預計引進約220個品牌，年營收目標挑戰50億元。

不過，嘉義店不會完全複製桃園模式。劉亭君指出，桃園店的國際精品比重較高，但嘉義店將依照南部消費者需求，以高知名度輕奢品牌為主要招商方向，同時結合當地文化特色、親子活動及休閒娛樂，希望吸引嘉義周邊縣市消費者。

陳炯福也看好嘉義周邊科技產業發展帶來的就業人口與家庭消費需求，認為南北部消費能力的差距沒有外界想像中大，至於海外展店，華泰目前已開始評估東南亞市場，但仍以完成桃園及嘉義布局為優先，尚未有確定拓點計畫。

從精品折扣起家，到引進日韓潮牌、擴大年輕客群，再到嘉義展店與海外觀光市場，華泰正試圖擺脫單純依靠精品銷售的經營模式。面對國際精品市場調整與零售業競爭加劇，陳炯福下一階段的挑戰，已不只是如何讓既有顧客買得更多，而是讓更多原本不認識華泰的消費者，願意走進商場。