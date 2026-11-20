美國再收緊中國先進晶片供應！美國商務部出口管制新規19日生效，《路透》指出，台積電已要求暫停部分中國客戶16奈米及更先進製程訂單，恐衝擊中國企業開發輝達（NVIDIA）替代AI晶片的計畫。面對停供傳聞，台積電回應：「不評論市場傳聞。我們已知悉BIS新發布的規範且將遵循適用的法令與法規。」

《金融時報》率先披露，台積電與三星已通知部分中國客戶暫停晶片出貨，等待美國政府核發許可。《路透》隨後指出，台積電進一步加強客戶審查，從營運所在地、母公司、主要股東，到封裝廠及出貨路線都要查，即使透過台灣、日本、東南亞等地的海外子公司或中間商下單，也在審查範圍。

16奈米成管制焦點 中國AI晶片開發受阻

這波管制收緊，首先衝擊中國AI晶片設計業者。過去台積電可依據部分中國客戶晶片的運算能力與技術規格，判斷產品是否落入美國出口管制範圍，符合條件的訂單不必逐案申請許可。美國商務部工業暨安全局（BIS）新規取消這項合規途徑，受影響的先進晶片原則上須取得美國許可，除非符合其他例外規定。

根據《路透》報導，台積電已要求暫停受影響中國客戶16奈米及更先進製程訂單。由於目前主流高階AI晶片多採用7奈米或更先進製程，中國業者若想開發與輝達競爭的AI處理器，取得海外先進晶圓代工產能將更加困難。

中國客戶仍可能使用28奈米、40奈米等成熟製程，但據悉相關晶片不得使用高頻寬記憶體（HBM）、先進封裝技術，這2項技術正是高效能AI晶片提升資料傳輸與運算能力的重要環節。

影響還可能延伸到中國手機市場，《金融時報》報導，台積電與三星也通知部分消費性電子客戶暫停出貨。台積電供應鏈涉及小米、OPPO及vivo等中國手機品牌，過去部分晶片可依非AI用途判定是否符合豁免條件，如今也可能需要重新申請許可。即使美國最終放行，審批時間仍可能拖延生產及交貨進度。

海外子公司下單也要查 聯發科、瑞昱列核准名單

這次出口管制還堵住另一條管道：中國晶片設計公司透過海外企業委託製造。《路透》指出，台積電加強檢查客戶母公司、主要股東、封裝服務供應商及晶片出貨路線，審查對象包括透過台灣、美國、歐洲、日本及東南亞子公司或中間商提出的訂單。

美國政府核准的晶片設計業者名單也受到關注，《路透》報導，名單包括輝達、超微（AMD）、蘋果，以及台灣IC設計大廠聯發科與瑞昱，沒有中國企業。相關資格仍須依美國出口管制規範及交易條件辦理。

對中國AI晶片業者而言，原本可透過海外晶圓代工廠取得先進製程的管道進一步收窄；對台積電來說，除了製程與晶片規格，客戶背景、封裝合作廠及最終出貨地點，也成為接單前必須掌握的資訊。美國新規已正式上路，後續受影響客戶能否取得許可，將決定相關訂單何時恢復。