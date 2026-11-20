糖尿病、骨質疏鬆病人長期使用注射筆，必須定期領取專用針頭，過去多由醫院藥師人工發放，常因藥物諮詢與領藥業務交錯而排隊等候。台北榮總副院長林永煬表示，北榮全國首創自助針頭領取機，病人只要放入符合條件的領據，機器就會自動掃碼辨識並發放對應針頭，北榮平均每天約有150人次領取針頭，透過智慧分流減少等待，也讓藥師能專注用藥安全與專業諮詢。

每日150人次領針

台北榮總指出，第三門診藥局每天都有大量針頭領取需求，過去主要由藥物諮詢窗口藥師負責發放，但窗口同時處理現場及電話用藥諮詢、慢箋處理、隔日領藥等業務，藥師必須在不同工作間反覆切換，除了影響專業諮詢的連續性，也可能讓單純領取針頭的民眾，因前方諮詢作業而增加等候時間。

為改善流程，藥學部重新檢視領針作業，針對符合特定品項及數量條件的針頭領取需求，導入獨立自助服務。民眾只要將符合領取條件的針頭領據放入機器，設備就會自動掃碼辨識，發放對應規格及數量的針頭，讓領針與藥物諮詢分流，減少交錯排隊的不便。

藥師減少重複作業

林永煬表示，院方近年積極推動智慧醫療，此次由藥學部攜手資訊室及相關專業團隊共同研發自助針頭領取機，讓糖尿病、骨質疏鬆等需要長期使用注射筆的病人，在熟悉用藥方式後，可以自行掃碼領取針頭，免去窗口排隊等候的不便。

林永煬指出，這項創新除了提升民眾領針便利性，也能減輕藥師重複性作業負擔，讓藥師有更多時間投入用藥安全、藥物交互作用及特殊病人的專業諮詢，進一步提升藥事照護品質。

自助領針機取得新型專利

台北榮總藥學部主任周千瀅表示，自助針頭領取機的研發源自藥局第一線實務需求，面對高齡化社會、藥品供應及藥師人力不足等挑戰，運用智慧化與自動化設備優化藥事流程，是提升服務效率與用藥安全的重要方向。

這項創新設計已以「可領取針頭之領針機」獲經濟部智慧財產局核准新型專利，專利號為M673690。周千瀅表示，未來院方將持續把智慧科技導入藥事服務，讓藥師有更多時間投入臨床照護與專業用藥諮詢，兼顧民眾就醫便利性、醫事人員工作環境及藥事照護品質。