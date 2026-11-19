天氣轉冷，不少人即使穿厚衣、蓋電熱毯，手腳仍冷得像冰塊，甚至一年四季都有手腳冰冷問題。中醫師柯柏任表示，從中醫觀點來看，手腳冰冷不只是天氣寒冷，也可能與陽氣不足、氣血虛弱及肝氣鬱結有關，尤其冬季人體陽氣傾向閉藏，體質偏虛者更容易出現症狀，若長期忽略，可能伴隨疲倦、頭暈、失眠、頻尿及月經失調等問題。

手腳冰冷原因有哪些？中醫解析3大體質

柯柏任中醫師指出，手腳冰冷常見原因可從3種體質觀察。首先是陽虛體質，陽氣具有溫煦身體、帶動氣血運行的作用，陽氣不足時，身體產熱能力及循環減弱，容易四肢冰冷，常伴隨怕冷、疲倦、頻尿及腰痠無力。

其次是氣血不足，氣血無法有效將營養與熱能輸送到四肢末端，尤其女性因生理期失血，更容易出現氣血虛弱，伴隨臉色蒼白、頭暈、心悸、指甲蒼白及月經量減少等症狀。

第三則是壓力造成肝氣鬱結。長期情緒緊繃可能使氣機運行不暢，影響氣血輸送，出現忽冷忽熱、只有手或腳冰冷，甚至手腳掌心反而較熱的情況，常伴隨肩頸僵硬、焦慮、失眠、胸悶、口乾及月經不規則。

疲倦、腰痠、月經不規律 6症狀應留意

柯柏任中醫師提醒，若除了手腳冰冷，還經常疲勞想睡、腰痠背痛、頭暈頭痛、肩頸僵硬、睡眠品質下降或月經不規律，建議進一步評估體質，找出原因，不代表一味進補就能改善。

飲食方面，冬季可適量選擇生薑、羊肉、桂圓、紅棗、枸杞、核桃及黑豆等溫補食材，但若本身容易口乾、便秘、嘴破或長痘痘，就不宜過度進補，應由中醫師評估後調整。

3穴位幫助改善手腳冰冷 泡腳按摩注意溫度

柯柏任中醫師分享3個日常保健穴位，包括肚臍下約4指幅的關元穴，有補腎益氣、溫陽散寒作用，可輕柔按摩3至5分鐘；膝蓋外側下方約4指幅的足三里穴，有補氣健脾、促進氣血生成作用，適合泡腳後按摩；後腰正中線、兩側腎臟中間區域的命門穴，則有補腎助陽、改善腰痠怕冷的作用，可搭配熱敷或艾灸，但須注意避免低溫燙傷。

冬天手腳冰冷怎麼預防？保暖、泡腳、運動

日常預防方面，除了戴手套、穿襪子，也要注意頭部、臉部及頸部保暖，沐浴與睡眠時尤其要留意。睡前可用約40℃溫水泡腳15至20分鐘，幫助促進末梢循環及睡眠品質，但有皮膚、血管或神經疾病者，應先經醫師評估。

此外，可透過散步、健走、慢跑、太極拳、八段錦及瑜伽等規律運動，從低強度循序漸進，促進氣血運行並放鬆身心。

柯柏任中醫師提醒，若經常手腳冰冷，並伴隨疲倦無力、容易感冒、腰痠及夜尿等情況，建議及早評估調理。冬季也應順應自然作息，避免熬夜耗損陽氣，從保暖、飲食、運動及穴位保健多管齊下，改善虛寒體質。