肺癌病友Steven原本確診早期肺癌，接受手術後卻在2年內兩度復發轉移，坦言「同一個癌症我得了3次」，一度徬徨無助，最放不下的就是剛大學畢業的女兒，只盼能牽著她走進結婚禮堂。所幸經基因檢測確認有EGFR基因變異，接受健保給付標靶藥物治療，至今病情穩定控制6年，終於完成心願。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，精準治療讓肺癌逐漸邁向慢性病化，病友的心理與生活支持也不能缺席。

兩度復發轉移 標靶治療穩控6年圓夢

Steven最初確診早期肺癌並接受手術，沒想到2年內接連兩度復發轉移，已無法再次手術。他回憶，當時聽到罹癌彷彿被判死刑，甚至一度求神問卜，得知復發後需要接受基因檢測，才能確認後續治療方向，心中最希望的是不要再接受讓自己相當痛苦的化療。

後來檢測確認具有EGFR基因變異，自2020年起接受健保給付標靶藥物治療，並配合醫療團隊管理副作用，至今已穩定控制6年。這段期間，他不僅牽著女兒走上紅毯，也到田裡記錄農耕生活，日前更與家人前往加拿大尼加拉瀑布旅遊。

長庚醫療體系肺癌召集人張晃智表示，台灣近半數肺腺癌患者具有EGFR基因變異，目前精準治療選項完善，長期穩定控制已是臨床普遍事實。若病情改變或出現抗藥性，醫療團隊可重新檢測抗藥機轉，例如評估是否出現T790M基因突變，再依患者條件接續健保給付的第三代標靶藥物或其他治療方案。

心理支持不只陪伴 研究：全因死亡風險降26%

台灣每年新增1萬9986名肺癌患者、1萬831人因肺癌離世，發生人數與死亡率均居十大癌症之首，近半數患者確診時已是晚期。國際期刊《JAMA Oncology》針對逾5.5萬名肺癌患者的研究顯示，接受心理健康支持後，全因死亡風險降低26%，標準治療完成率也提高。

蔡麗娟指出，台癌10年來累計提供心理諮商5753人次，去年底成立「晴嶼心理諮商所」，今年推出「5+5心理社會處方」，提供新確診病友及家屬5次免費心理諮商，並評估營養、財務、家庭照護、身心靈康復及是否延長諮商等5大需求，協助安排營養師諮詢、急難救助、偏鄉就醫交通與住宿補助、居家照顧及康復課程等資源。

北中南醫療團隊接力 就近治療減輕照護負擔

台癌也攜手北中南四大醫療體系，強化肺癌整合照護。台北醫學大學附設醫院暨台北癌症中心整合北醫附醫、萬芳及雙和三院資源，力拚10天內啟動個人化治療；萬芳醫院提供一對一臨床藥師諮詢，並透過基因檢測預測副作用風險。

高雄長庚醫院整合支氣管內視鏡檢查、精準分期及切片服務，並納入中醫輔助治療與心理、營養風險篩檢；中山醫學大學附設醫院則透過內外科跨團隊討論、快速基因檢測及初診心理評估，延伸至居家安寧與呼吸照護，讓病友在不同治療階段都能獲得支持。