為留住醫院醫師人力，避免人才流向診所，衛福部原規劃推動醫師加班費免繳所得稅，原訂今年5月報稅即可適用。不過，政策至今仍未上路，衛福部長石崇良今（19）日在立法院接受立法委員質詢時坦承「跳票了」，直言政策涉及跨部會協調及不同醫療體系，薪資結構差異大，複雜程度遠超過原先想像，目前雖已進入最後細節確認階段，但仍不敢承諾具體時程，目標希望明年報稅時能夠適用，協助急重症醫師留任醫院。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查衛福部主管預算凍結報告案，立法委員廖偉翔追問醫師加班費免稅政策進度。他指出，去年質詢這項議題時，石崇良原本承諾去年農曆年前會有好消息，今年5月就能適用，如今已經超過原定時程，是否代表政策跳票？明年是否還能期待？

石崇良對此坦承「對，跳票了，難度相當高」，並表示相關問題遠超過當初想像的複雜程度，目前不敢隨便承諾政策上路時程，但一定會持續往前努力。

跨部會、5大體系都要協調 薪資結構差異成難題

石崇良說明，醫師加班費免稅並非只有衛福部與財政部之間的溝通，還涉及不同醫療體系，除了私立醫院醫療體系，也包含退輔體系、教育部體系、公立醫院及軍方體系，各體系的薪資結構都有很大差異。

由於各體系薪資制度不同，如何制定一套一致性的規範，成為政策推動上的難題。石崇良表示，光是擬定一致性規範，就已經花費很大的力氣，相關內容目前已逐漸收斂，正進行最後細節確認。

石崇良不敢承諾明年5月 盼明年報稅能適用

廖偉翔進一步追問，希望石崇良承諾明年5月是否能夠適用。石崇良表示，政策推動的問題比當初預期複雜，因此現在不敢隨便承諾時程，但強調一定會持續努力。

石崇良也指出，目前剩下的工作主要是最後細節確認，不過細節才是最困難的部分，尤其相關單據處理相當複雜。他仍希望明年報稅時就能適用醫師加班費免稅政策，認為這項措施對急重症人力留在醫院具有一定幫助。