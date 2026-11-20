近日受大陸冷氣團影響，氣溫明顯下降，清晨起床、外出運動都得特別留意。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，低溫不只增加戶外活動的風險，從起床到踏出家門的過程也不能輕忽，應先做好保暖及身體準備，避免增加心血管負擔。他也整理出5大出門前應避免的NG行為，叮嚀民眾尤其是長者及三高族群多加注意。

天冷別急出門 清晨低溫恐增加心血管負擔

黃軒表示，低溫來襲時，民眾往往認為最危險的時刻是在戶外活動、暴露於寒冷環境中，但其實清晨起床及準備出門的過程，同樣可能增加心血管負擔。尤其清晨氣溫較低，身體從睡眠狀態轉為活動狀態時，血管可能因低溫收縮，進而使血壓上升，增加心血管系統的壓力。

因此，天冷時別急著起床或匆忙出門，應先讓身體逐漸適應溫度變化，做好保暖準備。黃軒特別整理出5項出門前應避免的NG行為，要民眾提高警覺，降低低溫對身體造成的負擔。

睡醒別急彈起身 5大NG行為要避免

別一醒來就猛然起床： 睡醒後不要立刻從床上彈起來，先在床上活動手腳、伸展一下，再坐床邊穿好衣服，慢慢下床。國健署提醒，長者及心血管疾病患者尤其要放慢起床動作。

睡醒後不要立刻從床上彈起來，先在床上活動手腳、伸展一下，再坐床邊穿好衣服，慢慢下床。國健署提醒，長者及心血管疾病患者尤其要放慢起床動作。 別只穿睡衣就走到寒冷處： 冬季室內外溫差可能較大，起床前先把外套、襪子等保暖衣物放在手邊，避免身體突然暴露在低溫中。

冬季室內外溫差可能較大，起床前先把外套、襪子等保暖衣物放在手邊，避免身體突然暴露在低溫中。 別天還沒亮就急著出門運動： 清晨通常是一天中氣溫較低的時段，長者、三高患者及心血管疾病患者，不宜為了趕時間而在低溫時段勉強外出運動。可以等到氣溫稍微回升後再出門，或改在室內進行適度活動。

清晨通常是一天中氣溫較低的時段，長者、三高患者及心血管疾病患者，不宜為了趕時間而在低溫時段勉強外出運動。可以等到氣溫稍微回升後再出門，或改在室內進行適度活動。 別一出門就快走、跑步或劇烈運動： 低溫環境下，應避免一出門就進行高強度活動。建議先在室內暖身，外出時注意保暖；運動後擦乾汗水、穿回外套，避免身體受冷。

低溫環境下，應避免一出門就進行高強度活動。建議先在室內暖身，外出時注意保暖；運動後擦乾汗水、穿回外套，避免身體受冷。 別忽略胸悶、胸痛或突然無力：寒冷天氣期間，若出現胸痛、呼吸困難，或臉歪、單側手腳無力、說話不清，應立即就醫。

長者或心血管疾病患者注意 寒流留意身體狀況

黃軒指出，冬季保暖不只是出門後才要注意，從起床到外出活動，每個環節都應做好準備。尤其家中有長者、高血壓、糖尿病或心血管疾病患者，寒流來襲時更應留意其起居及身體狀況。

出門前記住「慢一點起床、先穿暖、等氣溫回升」，若本身有慢性疾病，也應依照醫囑規律用藥及安排運動，出現異常症狀時切勿輕忽，才能降低低溫對健康帶來的風險。