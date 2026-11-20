入秋首波大陸冷氣團持續發威！中央氣象署指出，今（20）日受到大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭、花蓮天氣偏冷，白天高溫僅16至19度，且越晚越冷，今日晚間至週六（21日）清晨，北台灣近山區及內陸零星平地不排除出現10度左右低溫。週日（22日）冷氣團逐漸減弱，但受到輻射冷卻影響，清晨仍相當寒冷，西半部日夜溫差更可能超過10度。

冷氣團今持續發威 週六清晨最冷恐探10度

氣象署表示，今日大陸冷氣團持續影響，中部以北及宜蘭、花蓮白天高溫約16至19度，南部及台東也僅21至22度，隨著夜晚氣溫進一步下降，中部以北及宜花低溫將降至13至15度，南部及台東約16至18度。

氣象署進一步提醒，週五晚間至週六清晨，北台灣近山區等內陸零星平地，不排除出現10度左右低溫，預計今日白天發布低溫特報。

週六白天北部及宜蘭、花蓮高溫約19至20度，中南部及台東則為23至25度，雖然白天氣溫略有回升，但早晚仍相當寒冷。

週日冷氣團減弱 輻射冷卻恐讓清晨更冷

這波冷氣團預計週日逐漸減弱，各地白天氣溫回升至22至26度，不過，週六晚間至週日清晨受到輻射冷卻影響，氣溫仍可能持續下探。

氣象署預估，週日清晨中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約16至18度，局部空曠地區可能更低。隨著白天陽光露臉，西半部日夜溫差可達10度以上，民眾早出晚歸應適時增減衣物。

下週一（23日）各地進一步回暖，白天高溫可達26至29度，但好天氣不會持續太久，下週二（24日）又有鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部將再度轉涼。

（圖／翻攝氣象署臉書）

今日局部仍有雨 3000公尺以上高山有望降雪

降雨方面，今日北部雨勢逐漸趨緩，轉為多雲天氣，但東半部、恆春半島及西半部山區仍有局部短暫雨，中南部平地也有零星降雨機率。

氣象署提醒，今日全台3500公尺以上，以及中部以北3000公尺以上高山仍有零星降雪機率，前往山區應留意道路結冰及路面濕滑。

週六至下週一水氣逐漸減少，各地大多轉為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

此外，冷空氣影響期間沿海風浪偏大，民眾從事海邊活動應注意安全；家中長輩、孩童及心血管疾病患者也應加強保暖，使用電暖器、瓦斯熱水器時務必注意通風及用電安全。