攸關全國中小學教師工作權及校園調查制度合法性的爭議，持續受到關注。臺北市學校教育產業工會指出，一名因被認定「教學不力」遭解聘的嘉義男教師，在傅子宸老師協助下，由趙文魁、董俞伯兩位律師共同代理，已向憲法法庭提出憲法審查聲請，針對校事會議制度及教師解聘程序提出4大爭議，盼透過司法審查釐清制度界線，保障教師權益。

校事會議是什麼？ 進教評會嚴重恐解聘教師

校事會議全名為「校園事件處理會議」，當學校接獲教師疑似涉及體罰、霸凌、教學不力或其他不適任情事的檢舉時，可依規定啟動調查程序，透過校事會議及調查小組處理，後續也可能進入輔導及教師評審委員會（教評會）審議程序，最嚴重可能導致教師遭解聘。

嘉義男教師爭議聲請憲法審查 提4大爭議

臺北市學校教育產業工會指出，本案不只是個別教師對解聘結果提出救濟，更涉及全國中小學教師面對校園調查及解聘程序時，是否享有充分的基本權利保障與正當法律程序。聲請書主要提出4項爭議：

第一，校事會議由行政命令設立，是否具有充分法律授權？教育部於2020年6月28日發布的《解聘不續聘辦法》，是依據《教師法》授權訂定的行政命令，並非經立法院三讀通過的法律。因此，教育部透過這項辦法設立校事會議及調查小組，並規定其組織、權限與運作方式，相關規定是否超出法律授權範圍，為本案憲法爭議之一。

第二，新修正解聘辦法有疑慮，制度改革須符合法律規定。教育部於2026年10月7日發布修正後的解聘辦法，但聲請書質疑，新辦法對校事會議及調查小組的組成、權限與調查程序，是否具有充分且明確的法律依據。即使制度經過修正，也必須確認相關規定符合憲法要求。

第三，校事會議自行調查，是否牴觸《教師法》專業審查制度？依《教師法》第17條，教師若被認為有教學不力或無法勝任工作的情形，可透過主管機關提交教師專業審查會進行審查。不過，解聘辦法也允許學校自行成立校事會議及調查小組，進行調查與輔導，因此引發是否牴觸《教師法》的質疑。

聲請方認為，依憲法第172條及《行政程序法》第158條，行政命令不能違反法律，也不能超越法律授權。教師是否不適任涉及專業判斷，不能只憑學校的行政調查結果，就取代專業審查。

第四，未讓教師查看調查及輔導報告，是否侵害閱卷權？聲請書指出，嘉義男教師在學校調查小組完成調查報告後，尚未獲准閱覽報告，也未對內容簽名確認，校事會議就決定進入輔導程序。後續學校完成輔導報告，依舊未讓教師查看調查及輔導報告，就直接召開教評會，決議將其解聘。當事人應有機會了解內容、提出說明及反駁，否則將難以有效為自己辯護，也可能影響程序公平。

工會籲廢除校事會議 提出5項改革方向

臺北市學校教育產業工會強調，保障教師權益與維護學生受教權並不衝突，但整個過程須符合法律規定，不能為了追求行政效率或平息爭議，就犧牲教師基本權益。

工會呼籲教育主管機關正視制度問題，廢除有罪推論的校事會議，在未廢除校事會議前，提出5項改革方向：

一、拒絕校事會議因檢舉成本趨近於零而恣意濫訴教師

工會指出，學校為避免被貼上「師師相護」標籤，只要檢舉內容涉及體罰、不當管教或教學不力，往往就會受理並啟動調查。有超過8成投訴案件進入受理程序，但最終達到解聘或不續聘標準的比例僅約3%，顯示不少案件其實只是親師溝通、班級經營或教學爭議。教師即使尚未被認定有不適任情事，也可能因進入調查程序而承受名譽、身心及經濟壓力。

二、檢視校事會議法源依據

校事會議及調查小組的組織、權限與運作程序，都應有明確法律授權。此外，教育部僅安排3天研習就讓人員擔任調查員，也引發調查專業能力是否足夠的疑慮。

三、落實教師專業審查制度

工會認為，教師評審委員會是《教師法》明文規定設置的組織，負責教師聘任、解聘、停聘及不續聘等審查。校事會議與教師專業審查會的職權也應明確區分，避免學校行政調查取代法律規定的專業審查程序。

四、強化閱卷與陳述意見權利

涉及教師重大權益的調查、輔導及解聘程序，應讓教師充分了解相關資料，並有機會閱覽調查報告、提出說明及反駁，確保程序公平。

五、建立公平透明的救濟制度

教師面臨不利處分時，應有有效的法律救濟管道及法律扶助。工會並建議比照勞工制度設立教師權益基金，協助遭遇濫訴或行政程序不當的教師支付律師費，並在調查期間因無法工作、失去收入時，提供必要的生活補助。