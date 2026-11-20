金管會昨（19）日加碼限空措施，今（20）日仍擋不住台股崩跌，受到美股四大指數全面重挫、亞洲股市同步走弱衝擊，台股今（20）日開盤後賣壓全面湧現，加權指數狂瀉逾2400點，陷36000點保衛戰。盤面更掀起跌停潮，權值股台達電（2308）、高價股包括股王信驊（5274）、創意（3443）、川湖（2059）、健策（3653）等逾20檔千金股慘遭重擊。

金管會限空令2.0上路首日 台股崩跌逾2200點

金管會19日盤後緊急宣布5大救市措施，進一步加強限空令，規定個股當日收盤跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一日收盤價放空；每日盤中借券賣出委託上限，也由前30個營業日日均成交量的3%降至1%。

然而，政策上路首日便遭遇國際股市重挫。台股今日以37,646.13點開出，下跌780.76點，隨後賣壓持續擴大，接連失守37,000點及前波低點，盤中最低下探36,026.16點，重挫2400.73點，跌幅6.25%，創台股盤中史上第三大跌點，加權指數創近7個月新低。

台積電一度跌百元 台達電觸及跌停

電子權值股成為重災區，權王台積電（2330）以2035元開出，隨後走跌，失守2千元大關，跌110元或5.24%，暫報1990元；聯發科（2454）一度跌停，最低至3350元，暫報3370元，跌350元或9.41%。

台達電（2308）則鎖跌停，失守千元關卡，暫報900元，跌100元；鴻海（2317）跌11元或4.99%，暫報209.5元；日月光投控（3711）以454元跌停價開出，目前暫報460元，跌44元或8.73%，五大電子權值股全面承壓。

逾20檔千金股跌停 股王信驊連吞2根

賣壓也蔓延至高價股，截至上午10時55分，已有21檔千金股跌停，包括包括信驊、創意、川湖、健策、大立光（3008）、旺矽（6223）、鴻勁（7769）、穎崴（6515）、台光電（2383）、精測（6510）、奇鋐（3017）及力旺（3529）等。

其中，股王信驊連續第2個交易日跌停，股價來到7,860元，若以昨日收盤價8,730元計算，持有1張的投資人單日帳面損失達87萬元。千金股數量也縮水至30檔，市場高價股賣壓沉重。

美股道瓊暴跌1101點 AI股賣壓拖累亞股

台股重挫與國際市場走弱密切相關。美股19日四大指數全面收黑，道瓊工業指數暴跌1101.11點，跌幅2.19%；那斯達克指數下跌2.25%，費城半導體指數重挫2.41%，標普500指數跌2.02%。

儘管AI新創公司Anthropic掛牌首日大漲17.07%，仍未能提振市場信心，輝達（NVIDIA）下跌3.3%，台積電ADR也下挫2.9%。

受到AI投資獲利疑慮、美國晶片出口管制及聯準會緊縮政策預期影響，日韓股市早盤同步重挫，台股也難逃賣壓。金管會限空措施能否穩定市場信心，仍有待後續觀察。