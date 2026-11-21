「他做了一些糟糕決定，但他是傑出人才！」美國總統川普20日再度公開力挺輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳回鍋，還搬出中國國家主席習近平大讚黃仁勳，要求輝達給他第2次機會。就在川普替黃仁勳說情之際，美媒揭露，輝達董事會早在一年前曾追問黃仁勳的婚外情，但他當時否認有不當關係，埋下董事會拒絕讓他回鍋的信任危機。

川普在白宮記者會上強調，黃仁勳讓輝達的技術領先其他公司約10年，是全球頂尖人才之一。他說，美國是願意給人第2次機會的國家，輝達應接受黃仁勳的道歉，讓他重新掌舵CEO。有別於先前曾推薦蘋果董事長庫克，如今再度提及黃仁勳，卻仍希望黃能夠復職。

川普搬出習近平 美財長說法卻不同

川普20日透露，自己向習近平提起黃仁勳時，習近平連聲稱讚他聰明、傑出。不過，美國財長貝森特（Scott Bessent）同日接受《CNBC》訪問時表示，川習會談並未提及黃仁勳，出現2人對會談內容的說法有落差。

時間再拉回18日，川普接受《Fox News》訪問時，對這段談話描述較為保留。他當時表示，與習近平主要討論AI，黃仁勳的事情並未深入談及；相隔2天，川普便在白宮記者會上公開轉述習近平對黃仁勳的稱讚，並再次要求輝達讓他回鍋。

黃仁勳想重掌輝達，縱使川普出面力挺，卻難挽董事會信任危機，回鍋之路再添變數。（翻攝輝達YouTube）

董事會拒黃仁勳回鍋 恐與長達一年的信任危機有關

川普接連替黃仁勳說話，輝達董事會卻不肯改變決定。黃仁勳因婚外情風波及相關爭議辭去執行長與董事職務，17日發表聲明承認未達到公司要求的標準，他表示若董事會認為符合公司及股東利益，願意重新掌舵。但輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）在法說會表明，董事會一致接受黃仁勳辭職，無意恢復他的執行長職務。

為何輝達不願讓黃仁勳回來？美國科技雜誌《WIRED》20日揭露，問題出在長達一年的信任危機。報導引述2名熟悉董事會內部討論人士指出，董事會2025年10月曾詢問黃仁勳與黃樂的關係，黃仁勳當時否認有不當關係，直到今年婚外情曝光，董事會認為他長期未誠實說明。

瓊斯18日在輝達員工大會上表示，接受黃仁勳辭職並非容易的決定，但他的私人行為及未坦誠揭露的問題，已不符合公司行為準則。部分員工不滿董事會迅速接受辭職，要求公開更多調查資訊。報導也指出，輝達董事會對黃仁勳去留意見不一，部分董事曾力主讓他回鍋，但最終未能改變董事會的決定。

黃仁勳去留風波尚未落幕，美國國會也開始追查輝達與中國晶片交易的相關爭議，黃仁勳已同意出席參議院公開聽證會，預計12月初接受眾議院議員閉門詢問；輝達董事會則持續尋找新執行長，川普即使搬出習近平替黃仁勳說話，至今仍未改變董事會拒絕復職的決定。