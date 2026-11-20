輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳卸任執行長，讓全球AI產業面臨新的變數，也引發市場關注「後黃仁勳時代」的發展。

台經院產經資料庫總監劉佩真與國泰證期顧問分析師郭經緯在《VIP會客室》節目中分析，黃仁勳卸任後，市場最關注的是AI融資永動機能否持續，以及美中科技對抗是否進一步升溫；不過，短期台廠訂單仍有支撐，雲端巨頭加速自研晶片，也可能為台灣IC設計服務業帶來商機。

黃仁勳卸任牽動AI生態系 專家憂融資永動機

黃仁勳卸任引發市場對AI題材信心動搖，台股昨（19）日失守4萬大關，今（20）日賣壓持續湧現，終場重挫2393.60點，跌幅達6.23%，收在36033.29點，驚險守住36000點關卡，不僅創下近7個月新低，也寫下台股史上第三大收盤跌點。

劉佩真指出，黃仁勳卸任後，市場最需要關注的是輝達過去建立的融資模式能否延續。所謂「AI融資永動機」，是指輝達運用龐大的資產負債表及現金流，投資或支持AI新創公司，而新創取得資金後，再回頭採購輝達AI晶片，形成資金與訂單相互循環的模式。

郭經緯認為，黃仁勳過去不只帶領輝達發展技術，也透過資金支持AI新創，推動整體產業生態系。如果未來新任經營團隊無法延續相關策略，部分AI新創可能面臨資金短缺，進而影響AI產業的投資與發展動能。

不過，劉佩真分析，對台灣半導體供應鏈而言，短期不必過度悲觀。由於黃仁勳先前已將輝達產品藍圖規劃至2028年的Feynman架構，只要新任經營團隊持續推動既有計畫，短期內台廠訂單預期不會出現明顯變化，至少至2028年前仍有一定能見度。

美中AI對抗恐加劇 台廠晶片出口合規成本增

除了AI融資模式，劉佩真也點出兩大隱憂。首先，事件牽涉間諜案，可能使美國更加關注晶片的流向及最終用途，未來對相關供應鏈的出口管制與查核恐將趨嚴，台灣廠商也勢必面臨更高的合規成本。

換言之，從台積電出貨的晶片，未來可能連後續流向及最終使用者都必須追查得更加仔細，進一步增加台廠的行政負擔與管理複雜度。

其次，過去黃仁勳在美中之間扮演溝通橋梁，曾協助爭取部分降規晶片的出口空間，但隨著他卸任，這樣的中間角色恐不復存在，美中科技關係可能進一步走向直接對抗。劉佩真指出，從過去的貿易戰延伸至如今的AI競爭，美國未來對中國的科技管制恐將更加嚴格，從海外、還有是不是空殼公司，以及有沒有間接銷售到中國，一定會做非常完整的查核。

雲端巨頭加速自研ASIC 聯發科、創意等有望受惠

不過，黃仁勳卸任並非只有負面影響。郭經緯分析，隨著輝達領導層出現變動，雲端服務巨頭可能加快發展自研客製化晶片（ASIC），這對台灣IC設計服務業者反而可能是新的成長機會。

郭經緯表示，聯發科、創意、世芯-KY等業者都是雲端巨頭發展ASIC的重要合作夥伴，若雲端巨頭加速自研晶片布局，相關業者有機會承接更多晶片設計服務及訂單。

輝達股價何時能抄底？ 專家點名150美元關鍵價位

至於在黃仁勳卸任及相關負面消息衝擊下，現在是否是逢低布局的好時機？郭經緯說明，影響股價的因素除了基本面，還包括消息面、籌碼面及市場情緒。從目前供應鏈狀況來看，輝達基本面仍相對穩健，但近期經營層變動，以及黃仁勳相關負面消息，可能對市場信心造成影響，使股價承受額外壓力。

至於輝達股價何時才是較適合進場的時機？郭經緯透露，團隊預估輝達今年每股純益（EPS）約9美元，明年則有機會進一步成長至14至15美元。

若以明年預估EPS 14至15美元計算，當股價跌至150美元以下，本益比將不到10倍，評價相對具有吸引力。郭經緯認為，若股價屆時回落至這個區間，將是值得留意的價值投資機會。