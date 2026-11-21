台股持續重挫，金管會再出重手救市！台股昨（20）日暴跌2,393.6點，收在36,033.29點，創近7個月新低，單週累計下跌7,641.83點、跌幅17.5%。

面對美股再度崩跌、融資追繳及多殺多疑慮升溫，行政院長卓榮泰今（21）日緊急召集財經首長開會，金管會隨後宣布第3波限空措施，自23日（週一）起全面禁止平盤以下放空，並提高融券保證金成數至150%等5大措施穩定市場。

台股一週暴跌7641點 金管會限空令再升級

台股本週賣壓沉重，即使國安基金進場護盤、金管會接連祭出限空措施，仍未能有效遏止跌勢。20日加權指數重挫2,393.6點，創史上第3大收盤跌點，險守36,000點關卡，上市櫃股票更出現大規模跌停潮。

國際股市同樣不平靜。美股20日也全面下殺，道瓊工業指數下跌949.73點、跌幅1.93%；標普500指數下跌3.70%，連續7個交易日收黑；那斯達克指數重挫5.28%，費城半導體指數更暴跌10.73%。

在全球科技股賣壓未歇、融資追繳壓力升高之際，金管會今再宣布5項穩市措施，穩定投資人信心。

金管會5大救市措施 11月23日起實施

一、全面禁止平盤以下放空

投資人融券賣出及借券賣出上市（櫃）股票及台灣存託憑證（TDR），價格不得低於前一營業日收盤價。但證券商、期貨商因業務避險需求進行的融券及借券賣出，不受此限制。

二、融券保證金成數提高至150%

上市及上櫃有價證券最低融券保證金成數，由原本130%調高至150%。

三、暫停受理證券商申請發行認售權證上市（櫃）案件

四、鼓勵上市（櫃）公司實施庫藏股

鼓勵企業適時實施庫藏股，於2026年第4季至2027年第1季期間屆滿或執行完畢，可納入2026年度ESG評鑑指標得分。

五、鼓勵金融機構暫停出借股票

鼓勵金融機構等股票出借人暫停對外出借股票，已出借部分則可依契約約定提前召回，或到期不再續借。

金管會強調，將持續關注國際金融情勢及國內資本市場變化，適時調整穩定措施，並呼籲投資人依自身投資策略審慎操作、理性因應市場波動。