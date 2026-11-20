Anthropic掛牌首日大漲逾17%未能提振大盤，日韓股市早盤同步重挫。今（20）日台股加權指數下跌2393.6點，收在36033.29點，跌幅6.23%，為史上收盤第3大跌點，本週累計下跌7641.83點、跌幅17.50%。成交金額9323.21億元，較前一交易日減少1.13%，低於近15個交易日均量。

指數最深挫2688點 外資連5日站賣方

籌碼方面，外資今日賣超94.13億元，連續5個交易日站在賣方，11月以來累計賣超達8397.35億元；投信賣超87.49億元，由買轉賣；自營商則賣超340.84億元。三大法人合計賣超522.46億元，市場賣壓持續沉重。

指數開低780.76點即為全日最高，全日未曾回到平盤，13時11分最深下跌2688.21點，尾盤跌幅收斂，終場收在接近全日最低，全日振幅1907.45點。

成交筆數增加27.41%，每筆平均成交金額由149441元降至115965元，賣壓以小單分散釋放，大額資金未同步湧出。指數位於月線與季線之下，負乖離分別擴大至15.65%與21.17%，距10月6日收盤波段高點回落27.68%。外資台指期空方未平倉增加2283口至114166口，屬加碼空方；多方未平倉同步增加，淨空單縮減1356口至97863口，與現貨賣超方向一致。

AI供應鏈七大類股重挫 電子零組件41檔跌停

AI供應鏈七大類股今日全數重挫，賣壓全面擴散。其中，電子零組件類指數下跌9.51%，103檔個股中有101檔收黑，川湖（2059）、台達電（2308）、台光電（2383）、欣興（3037）、健策（3653）等41檔亮燈跌停。

光電類指數下跌8.20%，68檔個股中，玉晶光（3406）、晶彩科（3535）、牧德（3563）等25檔跌停；電腦及週邊設備類指數下跌6.41%，64檔中有63檔收黑，奇鋐（3017）、勤誠（8210）等9檔跌停。

半導體類指數則下跌5.82%，91檔個股中有90檔下跌，台積電（2330）跌100元或4.76%，驚險守住2000元；華邦電（2344）跌幅達8.98%；南亞科（2408）、聯發科（2454）、創意（3443）等30檔個股跌停。

非電子族群同步走弱 盤面179檔跌停

除了AI供應鏈，非電子族群也同步走弱，金融保險類指數下跌5.82%，其中富邦金（2881）重挫7.77%、國泰金（2882）下跌6.38%、中信金（2891）下跌6.98%；未含電子類股指數下跌6.12%，賣壓自AI供應鏈擴及金融與傳產，屬全面性降低持股。

整體而言，上漲16檔、下跌1058檔，漲停4檔、跌停179檔，上漲家數占1.47。臺灣50指數下跌5.97%，表現優於中型100指數（-7.06%）、小型股300指數（-6.47%），最大權值股相對抗跌，賣壓更集中於中型股。

AI投資疑慮未除 投顧：短線仍宜謹慎

展望後市，今晚美國將公布11月密西根大學消費者信心指數終值，共識51.0，其中通膨預期攸關聯準會12月利率路徑；聯準會官員華勒今晚亦將發表談話，在會議紀錄偏向緊縮之際，其利率表態受關注。週六凌晨另有聯準會官員庫克談話。

永豐投顧表示，台股今天持續下修，信心崩潰，金管會祭出有條件限空令，不過限空的條件要參照前一日的情況，因此今天成為新規定實施的前一天（指標日），台股爆發逃命賣壓，跌停遍地。市場對AI投資的疑慮未除，信心仍不足，短線仍將持續震盪，建議投資人謹慎為宜。