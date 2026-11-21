半導體探針卡廠旺矽日前揭露，一家美國大型雲端服務業者希望提高下一代AI晶片的供應比重，但旺矽既有產能無法完全滿足客戶需求，為此規劃大幅擴產，並提出2027年營收至少成長5成的目標。

旺矽準備將MEMS探針月產能，從2026年底的350萬針提高至2027年底至少600萬針，一年增加250萬針，擴產幅度超過7成。另一條VPC產品線，月產能也規劃從200萬針提高至250萬針。這些精密探針是晶片電性測試的重要工具，旺矽必須擴充產能，才能承接美國科技大廠下一代AI晶片的測試需求。

33億元擴充廠房設備 毛利率目標守6成

旺矽11月11日董事會通過33億元資本預算，其中11億元用於購置機器設備，22億元投入湖口一廠機電裝修工程，預計從今年第四季陸續投入。另規劃湖口PCB廠於2027年下半年投產，提高關鍵零組件自製能力，降低對外部供應鏈的依賴。

大規模擴產也伴隨積極的營運展望，旺矽預估2027年營收至少成長50%，毛利率維持60%以上。除了既有AI晶片客戶需求增加，也開始切入新的美系CPU客戶供應鏈，初期從筆記型電腦CPU產品著手，未來再爭取其他產品線，擴大高階測試業務。

CPO設備一台百萬美元 新商機等2028年

探針卡之外，旺矽也積極開發共同封裝光學（CPO）測試設備。Insertion 2預計今年12月取得首家客戶認證結果；Insertion 3已交付3家客戶工程機，另有3家準備交付。2類設備單機報價約100萬美元，若順利通過驗證，2027年有機會取得量產設備訂單。

不過，這門新生意還需要時間。CPO設備從接單到交貨至少需要6個月，後續還有安裝與驗收程序。即使明年取得量產設備訂單，旺矽預期明顯營收貢獻仍要等到2028年。