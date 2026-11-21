天氣逐漸轉涼，不少民眾明明身體疲倦，躺上床卻翻來覆去睡不著，或半夜容易醒來、淺眠多夢，甚至早上起床仍感到疲倦。雙連新悅中醫院長陳麒文中醫師指出，冬季失眠除了可能與壓力有關，也可能是身體氣血失調所致，中醫認為睡眠與心、肝、脾、腎功能相關，可依不同體質調理，也能透過穴位按摩及日常食材幫助安神。

冬季失眠有哪些症狀？明明很累卻睡不著要注意

許多人認為天氣寒冷應該更容易入睡，但冬季仍有不少民眾受到失眠困擾。陳麒文中醫師表示，常見症狀包括入睡困難、淺眠容易醒來、多夢、半夜醒來後難以再次入睡，以及早上起床仍覺得疲倦。

《黃帝內經》提到「陽入於陰則寐」，意指陽氣能順利歸藏於陰，人體才能安穩入睡。陳麒文中醫師指出，失眠不只是睡眠問題，也可能與身體氣血及臟腑功能失調有關。

三種常見失眠體質 疲勞、易怒、夜間煩熱都是警訊

陳麒文中醫師說，中醫常見的失眠體質可分為3種類型，症狀也有所不同。

1. 心脾兩虛型：容易疲勞、心悸及健忘，可能與心脾氣血不足有關。

2. 肝鬱化火型：平時壓力大、容易生氣，睡眠也較不穩定。

3. 腎陰虛型：容易在夜間出現煩熱、口乾及盜汗等症狀。

睡前按壓3穴位 神門、內關、安眠穴助放鬆

除了依體質調理，陳麒文中醫師建議日常也可透過穴位按摩幫助放鬆、改善睡眠。

神門穴：掌心朝上，位於手腕內側、小指側的腕部橫紋凹陷處，具有寧心安神的作用。

內關穴：掌心朝上，從手腕橫紋往上約2寸，也就是約3指幅寬，位於掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間的凹陷處，有助改善焦慮。

內關穴。（中醫師提供）

安眠穴：位於耳垂後方凹陷處與枕骨下方凹陷處連線的中點，有助幫助入睡。

安眠穴。（中醫師提供）

4種食材幫助安神

日常飲食也可適度選擇具有養心安神作用的食材，陳麒文中醫師推薦，包括百合、蓮子、桂圓及紅棗。百合具有清心安神、養陰潤肺的作用；蓮子可益腎固精、養心安神；桂圓有養血安神的作用，可幫助改善失眠；紅棗則能補中益氣、養血安神。

陳麒文中醫師提醒，失眠往往不只是單純的睡眠問題，可能與心、肝、脾、腎功能失調有關，透過辨別體質並進行調理，才能改善長期失眠困擾。