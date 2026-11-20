天氣轉涼，國健署提醒，母乳哺育需要專業協助與家庭支持，但不應成為媽媽的壓力。國健署副署長魏璽倫表示，母乳有助提升新生兒免疫力，也能降低母親產後大出血及罹患相關癌症的風險，但每位媽媽身心狀況、生活情境不同，醫療院所應尊重媽媽意願，協助選擇適合的餵養方式。國健署也將改變母乳哺育率調查方式，透過兒童預防保健服務蒐集資料。

母乳哺育率改調查方式 透過兒童預防保健蒐集

國健署過去每2年透過電話調查母乳哺育率，但考量回應率及樣本代表性可能影響準確度，2022年後暫停調查。國健署婦幼健康組組長林宇旋指出，過去利用出生通報資料抽樣，再以電話訪查，與國際做法不同，數據也可能失真。

今年7月起，國健署透過免費兒童預防保健服務蒐集資料，母親帶孩子接受檢查前，須在「家長紀錄事項欄」填寫母乳、配方乳或混合餵養。林宇旋表示，餵養方式及是否接觸副食品，都與兒童成長、健康有關，也能協助醫師評估發育情況。待受檢人數累積、數據穩定後，將公布全台母乳哺育率。

過去調查顯示，6個月以下純母乳哺育率從2004年的24％，升至2018年的46.2％，2020年降至37.9％，2022年更降至28.7％；當年度產後1個月內純母乳率為52.1％，完整哺育滿6個月者僅4.9％。

全台144家母嬰親善院所 18家獲績優表揚

國健署自2001年推動母嬰親善醫院認證，目前全台已有144家院所，平均每4位新生兒，就有3位在親善機構出生。國健署今天舉辦「115年度母嬰親善醫療院所績優成果發表會」，共表揚18家醫院，依政策推動、跨團隊合作、創新作法及照護品質，頒發特優、優等及創意特色獎。

國健署署長沈靜芬表示，醫療院所應理解媽媽的需求與處境，協助依意願及自身狀況選擇適合的餵養方式，提供專業衛教與支持。

獲獎醫院也展現不同創新作法。成大醫院與成功大學生物醫學工程學系研發智慧母乳手擠模擬教材，以3色燈號提供即時回饋，並透過早產兒口腔運動介入，提升吸吮能力，使9成寶寶離開病房前拔除鼻胃管。

台中慈濟醫院建置指標監測儀表板，追蹤肌膚接觸及親子同室率，並提供家庭激勵禮包、客製化證書，院內也設置親善天使獎勵。北市聯醫仁愛院區透過LINE、多國語言電子衛教護照及互動遊戲，協助家庭建立育兒知能。高醫岡山醫院則建置母乳哺餵紅綠燈評估、產後追蹤及Power BI即時監測系統，掌握母乳哺育率與親子同室人數。

母乳、配方乳或混合餵養 媽媽都應獲得支持

國健署強調，母乳是嬰兒重要營養來源，但每位媽媽的身心狀況、生活情境及家庭支持不同，哺餵方式也可能隨需求調整。母嬰親善照護不只是鼓勵母乳，更應尊重媽媽選擇，讓採取母乳、配方乳或混合餵養的家庭，都能獲得適切協助。

孕產婦如有哺育疑問，可透過孕產兒免費關懷專線0800-870-870、孕產兒關懷網站（http://mammy.hpa.gov.tw），或LINE官方帳號@mammy870870尋求協助。