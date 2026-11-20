胰臟癌素有「癌王」之稱，早期症狀不明顯，往往發現時已侵犯重要血管，失去手術機會。台北榮總外科部一般外科主任王心儀醫師分享，48歲李先生今年確診胰臟頭癌，腫瘤約3公分且侵犯重要血管，原本已無法手術，經化學治療合併重粒子放射治療後，腫瘤縮小到幾乎看不見，8月成功接受胰十二指腸切除術，病理檢查僅發現少量殘存癌細胞，為局部晚期胰臟癌患者帶來新的治療希望。

黃疸不痛別輕忽 胰臟癌早期症狀容易被忽略

王心儀醫師指出，李先生原本身體健康，今年1月開始出現上腹部不適、體重減輕，接著眼白及皮膚泛黃、尿液呈茶色、糞便呈灰白色等黃疸症狀。雖然黃疸持續加重，卻沒有發燒或明顯疼痛，容易讓人忽略病情，直到接受電腦斷層檢查，才發現胰臟頭部有約3公分腫瘤，並造成膽管阻塞。

經內視鏡超音波切片證實為胰臟頭癌，由於腫瘤侵犯鄰近上腸繫膜靜脈及動脈，屬於局部晚期，難以完整切除，手術幾乎是「Mission Impossible（不可能的任務）」。

化療結合重粒子縮瘤 原本不能開刀終於有機會

李先生轉至台北榮總胰臟癌治療暨研究中心，由腫瘤內科姜乃榕醫師安排化學治療，並結合放射腫瘤部賴宜君醫師的重粒子放射治療，腫瘤從3公分縮小到幾乎看不見。今年8月再由王心儀醫師執行胰十二指腸切除術，也就是俗稱的惠普大手術，切除標本外觀幾乎看不到腫瘤，病理檢查僅發現少量殘存癌細胞，目前術後恢復良好，後續將持續評估化療，以降低復發風險。

王心儀醫師表示，過去這類侵犯重要血管的胰臟癌患者，往往無法透過手術完整切除，如今透過化療結合重粒子治療，讓原本無法手術的腫瘤縮小，進而創造手術機會。

胰臟癌男性發生率較高 早期不明顯、診斷不容易

根據統計，台灣胰臟癌男性發生率為每10萬人口4.64人，女性為3.21人，位居癌症發生人數第13位、十大癌症死因第7位。胰臟癌確切成因至今仍不明確，帶有特定遺傳基因突變或患有遺傳性慢性胰臟炎者，罹癌風險相對較高。

王心儀醫師指出，胰臟癌早期症狀不明顯，加上胰臟鄰近重要血管及器官，增加手術切除難度，是預後相對較差的癌症。手術切除仍是目前最有機會達到治癒的治療方式，但不少患者確診時已侵犯重要血管或發生遠端轉移，只能接受化學及放射治療。

跨專科整合治療 部分無法手術患者仍有機會

王心儀醫師表示，相較傳統光子放射治療，重粒子（碳離子）治療能更精準將高劑量輻射集中於腫瘤，減少對人體的傷害，合併化療有機會讓局部晚期患者腫瘤縮小，爭取手術機會。

台北榮總胰臟癌治療暨研究中心整合胰臟外科、影像、內視鏡超音波、病理及腫瘤內科等團隊，手術死亡率低於2%，並依病況提供前導性、輔助性化療，或合併光子及重粒子治療。團隊2024年以「胰臟『癌王』剋星、改寫胰臟癌治療新歷史」獲國家品質標章銀獎（金獎從缺），近年也吸引日本、韓國醫師前來交流。