輝達（NVIDIA）4奈米晶片，曾找上台灣一家實驗室修補電路，而且一次就成功！這家公司是半導體分析廠閎康，董事長謝詠芬20日在法說會揭露這段合作往事。如今AI晶片朝矽光子發展，閎康已接觸超過30件相關專案，從替國際晶片大廠解決電路問題，到搶攻光電整合測試，正擴大AI晶片研發生意。

閎康有什麼本事，能替輝達修補4奈米晶片？原來，晶片在研發與驗證階段，即使完成設計與製造，工程師仍可能需要修改電路、檢查材料或找出故障原因。閎康利用精密儀器分析晶片內部結構，協助客戶確認問題，必要時進行電路修補。這門生意藏在半導體研發幕後，卻讓閎康有機會參與國際晶片大廠的先進製程開發。

輝達換帥 美國AI大廠研發未停

輝達執行長黃仁勳卸任後，市場關注AI晶片開發是否受影響，謝詠芬表示，企業更換領導人後，組織與政策調整可能需要3至6個月，但從閎康接觸的客戶來看，北美雲端服務業者仍按原定計畫開發下一代AI晶片，相關訂單尚未受到影響。

閎康手中客戶包括特斯拉、Google、Cisco（思科）及亞馬遜等美國科技企業。這些企業開發新晶片時，從材料分析、電路驗證到故障定位，都可能需要專業實驗室協助。閎康以FIB、TEM等技術為主的材料分析業務約占營收5成，故障分析約占四分之一，國際科技大廠持續投入晶片研發，成為這門生意的重要需求來源。

矽光子測試耗時20小時 30多件專案找上門

閎康接下來要瞄準測試難度更高的矽光子。謝詠芬透露，閎康目前接觸超過30件相關專案，其中台灣超過20件、海外超過10件。部分傳統晶圓電性測試只需數分鐘，但加入光學元件後，在特定複雜配置下，單片晶圓測試可能耗時20小時以上，測試時間大幅拉長，也讓專業分析服務有更多發揮空間。

矽光子利用光訊號傳輸資料，目標是改善AI資料中心高速傳輸面臨的頻寬與耗電問題。但光學元件與電子晶片整合後，測試必須考慮光源、波長、訊號轉換及不同元件組合，故障原因也更難追查。尤其光引擎與先進封裝結合，若在後續製程才發現問題，可能增加重工與更換成本，客戶因此需要在研發階段提前驗證。

閎康的矽光子布局已經開始帶來實際分析工作，目前替大型雷射業者進行材料與結構分析，並於今年第三季備妥首台光學故障分析設備，第四季規劃進一步擴充相關設備，將既有的材料分析與故障定位能力延伸到光電整合產品。

面對矽光子新商機，謝詠芬選擇維持第三方分析實驗室的經營模式，沒有打算跨足分析設備製造。相較於旺矽積極擴產探針卡、開發CPO測試設備，閎康專注替客戶分析材料、找出晶片問題，2家台廠各自切入AI晶片測試供應鏈。而謝詠芬接下來要爭取，是AI晶片從材料、元件一路延伸到系統端的測試需求。