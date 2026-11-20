立法院今（20）日完成「115年度中央政府總預算追加預算案」三讀，歲出追加規模達6,076億元均照列通過。其中，台電、中油獲編列1,725億元撥補經費，中油另編列增資2,338億元。立法院也通過相關主決議，要求行政院於2028年1月底前維持油電價格穩定，國內油價不得高於2026年水準。

追加預算6076億三讀通過 六大面向照顧民生

行政院會9月通過「115年度中央政府總預算追加預算案」，內容涵蓋穩定民生、社會福利、軍公教待遇調整、災後重建、國防及兒少照顧等六大政策面向，今天立院三讀通過。

根據三讀通過的追加預算案，歲入原列828億元、歲出原列6,076億3,232萬6,000元，融資財源調度部分，原列債務舉借2,085億5,411萬6,000元，都全數照列，一毛未刪。

台電、中油獲1725億撥補 中油另增資2338億

在穩定民生部分，經濟部指出，近年受到中東地緣政治衝突及極端氣候影響，國際燃料採購成本居高不下。為避免能源價格大幅上漲引發物價連鎖效應，政府透過台電、中油吸收部分成本，實施汽柴油、天然氣及家用液化石油氣價格凍漲或緩漲措施。

為因應本次衝擊，提出追加預算，台電與中油合計獲得約1,725億元撥補，主要用於補償國營事業因穩定能源價格所吸收的成本，相關經費包括：

中油油氣價格補貼1,014億3,100萬元 ：用於吸收汽柴油及天然氣價格凍漲、緩漲所產生的成本。

：用於吸收汽柴油及天然氣價格凍漲、緩漲所產生的成本。 台電電價凍漲撥補711億400萬元：彌補台電配合民生電價穩定措施所產生的成本差額，維持電力供應及電網穩定。

此外，政府也編列中油增資2,338億3,400萬元，主要充實中油營運資金，改善財務結構，俾能持續投入必要建設，包括洲際接收站等基礎設施。

2028年1月底前油電凍漲 住宅凍漲範圍500度以下

值得注意的是，國民黨團原先曾提案全數刪除中油增資2,338億餘元預算，但在立法院院會處理前，經濟部次長賴建信上午先到國民黨團大會說明，隨後由國民黨團總召傅崐萁宣布有條件放行，最終相關主決議在立法院院會無異議通過。

國民黨立委洪孟楷表示，行政院承諾於2028年1月底前全面凍漲油價、電價，油價不得高於2026年水準，住宅每月電價凍漲範圍則涵蓋住宅每月用電500度以下，以及小商家每月用電1500度以下。