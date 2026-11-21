週末天氣逐漸轉晴，但早晚仍要注意保暖！中央氣象署指出，今（21）日大陸冷氣團持續影響，各地清晨氣溫比昨天更低，中部以北及宜蘭、花蓮低溫約12至15度，局部空曠地區及近山區可能再低1至2度。明（22）日冷氣團逐漸減弱，但受到輻射冷卻影響，北部及宜蘭清晨局部低溫仍可能下探10度，白天起氣溫明顯回升，西半部日夜溫差擴大。

冷氣團今持續影響 清晨低溫12至15度

氣象署表示，今日大陸冷氣團持續影響，中部以北及宜蘭、花蓮清晨低溫約12至15度，空曠地區及近山區可能再低1至2度；南部及台東低溫約17度。白天北部及宜蘭、花蓮高溫僅19至20度，其他地區約22至25度。

隨著乾空氣逐漸移入，今日各地水氣減少，大多轉為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星降雨，中南部山區清晨至上午也可能出現零星短暫雨。若水氣與溫度配合，中部以北海拔3000公尺以上高山清晨仍有零星降雪機率。

此外，東北風持續偏強，桃園至台南、台東、恆春半島及部分離島地區，可能出現6級以上平均風或8級以上陣風，沿海活動應留意安全。

週日清晨恐探10度 西半部日夜溫差擴大

氣象署預報員陳姵安指出，冷氣團預計影響至週日清晨，週末北部及宜蘭低溫可能只有10至12度，直到週日白天冷氣團減弱後，氣溫才逐漸回升。

氣象署資料顯示，週日雖然冷氣團減弱，但天氣轉晴、風勢減弱後，輻射冷卻效應更加明顯，中部以北及宜蘭、花蓮低溫約10至15度，南部及台東約16至17度。

白天陽光露臉後，北部及宜蘭、花蓮高溫回升至22至25度，中南部可達26至27度。西半部日夜溫差明顯，民眾早晚外出仍須注意保暖。

週一高溫飆29度 週二鋒面通過再變天

下週一（23日）各地持續多雲到晴，氣溫進一步回升，中部以北及東半部高溫約24至26度，南部可達29度，白天感受明顯轉暖。

不過，好天氣不會持續太久。週二（24日）鋒面通過，加上東北季風增強，北部及宜蘭高溫將降至20至21度，天氣再度轉涼。

降雨方面，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中部及南部山區也有零星短暫陣雨，各地降雨機率增加。

週三（25日）東北季風持續影響，北部及宜蘭天氣偏涼；週四（26日）東北季風減弱，氣溫稍微回升。氣象署提醒，28、29日還有另一波東北季風增強，北部及東北部將再度轉涼，民眾應持續留意天氣變化。