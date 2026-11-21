年末餐飲優惠陸續登場，肯德基攜手《復仇者聯盟：末日崛起》推出黑綠系「末日全餐」，11月24日起供應，末日漢堡115元、末日蛋撻49元，還有888元派對盒及加價99元盲盒公仔；漢堡王祭出買一送一、49元起1+1自由配，並有雙人餐199元起；德克士則從11月19日起推出99元炸雞套餐，最高省84元。此外，食品業者也將產品延伸至寵物市場，雀巢喜躍推出8款新口味貓零食。

肯德基聯名漫威推末日全餐 派對盒888元、盲盒加價99元

肯德基與電影《復仇者聯盟：末日崛起》合作，11月24日至2027年1月4日推出限定「末日全餐」，以末日博士黑綠配色為靈感，推出漢堡、無骨雞腿霸、起司條及蛋撻等商品。

主要品項及價格如下：

– 末日漢堡：115元，黑色麵包搭配咔啦雞腿排、起司、生菜、酸黃瓜，並加入末日可樂醬及煙燻綠醬。

– 末日漢堡XL全明星餐：233元，含末日漢堡、咔啦脆雞、薯條、蛋撻及中杯可樂。

– 末日嚼起無骨雞腿霸2塊：129元；搭配XL全明星餐247元。

– 加入末日可樂醬或煙燻綠醬的XL全明星餐：各259元。

– 末日嚼起無骨雞腿霸5塊加雙醬：299元。

– 末日起司條加可樂醬：75元；末日蛋撻49元，6入禮盒257元。

– 末日派對盒：888元，含無骨雞腿霸6塊、咔啦脆雞6塊、大薯、起司條、蛋撻禮盒及4款沾醬。

另外，11月24日上午10時30分起，購買指定末日系列個人餐、歡聚分享餐或蛋撻禮盒，可加價99元購買1款盲盒公仔。個人餐及蛋撻禮盒可加購1個，分享餐可加購3個，共有獨眼龍、雷神索爾、石頭人、金牌手及末日博士5款造型，售完為止。

肯德基上校爺爺本次聯名活動也扮成漫威宇宙英雄。（肯德基提供）

台北八德店11月24日至30日限時打造「末日庇護所」，店內用餐或預訂快取末日漢堡XL全明星餐，可獲得1次扭蛋機會，有機會抽中限量周邊。活動贈品數量有限，送完為止。

購買指定末日系列個人餐、歡聚分享餐或蛋撻禮盒，可加價99元購買1款盲盒公仔。（肯德基提供）

漢堡王買一送一、49元起 雙人餐199元起

漢堡王推出「感雞有你」及「年終吃堡狂歡優惠券」兩波活動，前者至，後者至2027年1月1日。

漢堡王推出年終吃堡狂歡優惠券。（漢堡王提供）

「感雞有你」活動（11月16日至29日）：

– 皇家華堡套餐259元，含雞薯條、6塊雞塊及中杯飲料。

– 國王辣雞腿堡套餐229元，含雞薯條、6塊雞塊及中杯飲料。

「年終吃堡狂歡優惠券」（11月16日至2027年1月1日）：

– 5款商品買一送一，包含雞塊、薯條、辣薯球、洋蔥圈等點心。

– 1+1自由配49元起，可選小華堡或花生培根牛肉堡等商品搭配點心或飲料。

– 4款人氣漢堡任選2個，優惠價129元。

– 3款單人餐109元起、3款雙人餐199元起。

– 優惠券另包含田園烤牛堡、西部小華堡、洋蔥圈烤牛肉、脆洋蔥牛肉堡及雙起司牛肉堡等品項，最高省149元。

感雞有你活動適用全門市，機場店、兒童樂園店及科技廠店除外；年終優惠券適用全門市，但機場店、兒童樂園店、科技廠店及南投服務區除外。正餐販售至打烊前30分鐘，實際供應依門市為準。

感雞有你活動，推出多款優惠套餐。（漢堡王提供）

德克士99元炸雞套餐 雞腿堡179元、手槍腿199元

德克士為土城國泰店、內湖成功店及台北銘傳店3家新門市開幕，11月19日至12月4日推出全台門市同步優惠，3款套餐99元起，最高省84元。

– 個人獨享餐：99元，原價134元，含咔滋脆皮炸雞1塊（原味或椒麻）及小農鮮萃檸檬紅茶或綠茶。

– 咔滋雞腿堡餐：179元，原價253元，可選黑金咔滋雞腿堡或重磅起司雞腿堡，搭配紫金QQ球及檸檬飲。

– 黑金手槍腿獨享餐：199元，原價269元，含黑金咔滋手槍腿、紫金QQ球及檸檬飲。

優惠適用全台門市，棒球場及特殊場域門市除外；炸雞恕不挑選部位，數量有限，售完為止。

德克士「同慶開吃」獨享餐99元、雞腿堡餐179元、黑金手槍腿獨享餐199元。（德克士提供）

食品業者跨足寵物市場 喜躍推8款貓咪零食

除了搶攻餐飲商機，食品業者也將目光轉向寵物市場。看準飼主對寵物飲食與零食需求增加，雀巢普瑞納旗下喜躍推出多款貓用零食口味，涵蓋奢華龍蝦、香酥鮮雞佐起司、醬香嫩雞、乾酪牛肉、繽紛乳酪雞肉派對、培根香烤嫩雞、醬香火雞及培根荷包蛋等選擇，從海鮮、肉類到起司等不同風味切入，搶攻貓咪零食市場，也反映食品業者逐漸將寵物視為新的消費市場，透過既有食品研發與品牌資源，拓展人類食品之外的商機。

食品業者逐漸將目光轉向寵物市場。（雀巢提供）

產品已於寵物店、7-ELEVEN、全家、momo及蝦皮等通路上市，即日起至12月27日，購買每包可憑發票登錄抽獎，有機會獲得喵太座寵物空氣清淨機。