近期國內社群平台Threads上最熱議的就是民眾存款睡夢中就被盜領，一醒來發現錢不見的資安危機，銀行業者坦言，民眾常常使用手機時，未留意點擊畫面，或是下載APP不小心就誤觸詐騙陷阱，導致手機被木馬程式植入，使得手機遭駭，存款因此遭盜領，銀行資安專家提出8點建議，讓民眾小心別再誤觸導致財損。

國內銀行陸續爆出盜領，從11月起就有民眾陸續在社群平台透露，帳號在不知情情況下遭盜領，並未收到OTP(一次性密碼)驗證，但銀行端卻出現交易通過雙重驗證機制，引起民眾大為恐慌。

金管會指出，有華南銀、中信銀、北富銀、玉山銀等4家銀行、5名受害人遭盜領，受損金額為56萬6,512元，目前初步了解都是受害民眾手機或電腦設備導致資訊外洩，使得存款遭盜領，並非銀行系統遭入侵。

4銀行5人受害 小心熱門網路劇APP

不過，受害民眾迄今都不解究竟發生什麼事？雖然受害民眾否認有點擊來路不明網頁或是下載APP，但銀行業者私下坦言，近期出現不法人士假冒熱門追劇、影音類APP，透過非官方網站或連結散布偽冒安裝檔，誘導使用者開啟手機「受限制設定」或授權「無障礙服務」，藉此控制手機並側錄密碼。

對於接連爆出民眾存款遭盜領，銀行業者也提出8點建議，民眾下載APP時，只從Google Play或App Store下載，看到「官方下載」「免費看完整版」「APK安裝檔」的網頁，應提高警覺，熱門App的名字很容易被冒用，同名不代表是同一個App。

民眾在安裝APP時，若看到App要求開啟「無障礙服務」、App教你去「允許受限制的設定」、App要求讀取簡訊或通知、顯示在其他應用程式上層（懸浮視窗）、成為裝置管理員等情況時，就應停止安裝。另外，民眾應定期檢查APP無障礙功能，檢視是否有不認得的App被開啟、手機上的電子支付、網銀、重要帳號，建議開啟生物辨識或額外驗證。

定期檢視無障礙功能 以免遭盜

除小心手機設定之外，銀行業者也提醒，民眾留意手機如果出現假的「系統更新」、全黑或全白畫面，且無法退出；出現「Play Protect警告」時不要按「仍要安裝」等都有可能是中木馬警訊。若真不小心種木馬程式後，業者建議，可先開飛航模式或拔掉SIM卡，切斷駭客的遠端連線；致電銀行客服，凍結帳戶或停用網銀/行動銀行，暫停所有轉帳；最後向警方報案，並截圖保留畫面、簡訊和交易紀錄。

面對國內民眾屢傳遭盜領問題，國內民營銀行龍頭中國信託銀提醒，民眾平時瀏覽網路資訊、使用社群媒體或下載應用程式時，應避免點擊來路不明的連結、登入可疑網站或回應非官方管道發出的驗證要求。下載App時，務必透過官方應用程式商店取得，切勿依照陌生人指示安裝不明程式、開啟螢幕共享或遠端控制功能，並建議定期更新手機作業系統及應用程式，以降低惡意程式入侵風險。

圖為AI生成。

國內民營銀行龍頭中國信託銀也呼籲，民眾應避免點擊不明連結或安裝來源不明的程式、定期更新手機作業系統，妥善保管個人使用者代號、密碼及交易驗證資訊。若發現手機異常操作或帳戶有疑似異常交易，立即報警並連絡中信銀行官方客服，銀行將提供必要協助，降低進一步損失風險。