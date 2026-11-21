台股連日重挫，金管會祭出第二波限空令仍難擋賣壓，美股科技股又遭遇猛烈拋售，台股20日暴跌2393.6點，單週狂瀉逾7600點，費城半導體指數同日更崩跌10.73%，輝達（NVIDIA）重挫逾14%，為台股後市增添壓力。

面對市場恐慌情緒升溫，國泰期證期證顧問林威廷指出，歷史上台股曾在量縮急跌後迎來反彈，但不代表立即落底，投資人應觀察成交量、融資、外資期貨空單及恐慌指數等4大訊號，確認市場是否真正止跌。

台股單週狂瀉7641點 費半崩跌10.73%再添壓力

台股20日加權指數下跌2393.6點，收在36033.29點，跌幅6.23%，創史上收盤第3大跌點，單週累計下跌7641.83點、跌幅17.50%。即使金管會加碼限空措施，仍未能有效遏止市場賣壓。

台股重挫後，美股20日也全面下殺，道瓊工業指數下跌949.73點、跌幅1.93%；標普500指數下跌3.70%，連續7個交易日收黑；那斯達克指數重挫5.28%，費城半導體指數更暴跌10.73%。

科技權值股成為重災區，輝達收盤暴跌逾14%，AMD、美光跌幅也超過13%。林威廷提醒，費半指數能否率先止跌回升，將是觀察台股後續走勢的重要線索。

台股兩度量縮急跌 歷史20日後曾反彈逾6%

林威廷分析，這波台股修正出現罕見的量縮急跌，16日與20日均有類似現象。回顧2020年疫情及2025年關稅衝擊，台股也曾單日重挫超過4%，成交金額卻低於5日均量，隨後20個交易日指數分別上漲7.5%及6.7%。

不過，他強調，歷史經驗不代表這次一定能複製反彈行情，急跌後也未必立即止穩，仍須觀察成交量能是否回升、籌碼是否沉澱，以及美費半指數能否率先回穩。

限空令未必立即見效 歷史經驗揭市場落底差異

金管會自20日起進一步加碼放空限制，每日盤中借券賣出上限降至1%，個股收盤跌幅達3.5%以上，次一交易日不得在平盤以下放空，融券保證金成數也已提高至130%。

林威廷指出，2008年、2015年、2020年、2022年及2025年，台股均曾實施不同程度的限空措施，成效卻不盡相同。

其中，2015年及2020年實施首日即成為波段收盤低點，解除限制前分別反彈約14%及34%；但2008年金融海嘯期間，即使全面禁空，指數仍持續下跌，2022年升息衝擊則歷經約3週才止穩。

2025年關稅風暴期間，限空令上路首日台股仍暴跌9.7%，直到第3個交易日才見底，解除限制前反彈約24.5%，顯示政策不等於行情立即反轉。

台股何時止跌？法人揭4大關鍵訊號

林威廷表示，判斷台股是否真正落底，應觀察4大訊號。第一，成交金額回升，而且指數能夠在底部帶量收紅，其次為融資減肥且不再破底，融資在19日已減少236億，但仍須確認指數不再創低。

第三，為外資期貨空單收斂，避險壓力也要逐漸下降，最後是VIX恐慌指數停止攀升，尤其須留意是否突破30。

林威廷建議，在止跌訊號尚未明確浮現前，不宜恐慌殺低，短線要先控制部位、保留資金彈性，等待市場真正止跌之後再來逐步加碼。