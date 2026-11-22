全球貨櫃航運2026年受戰爭、關稅及港口壅塞影響，運價逆勢走高，帶動長榮、陽明、萬海三大航商獲利回升，但三家公司賺錢能力卻出現明顯差距。從前三季財報來看，長榮以709.53億元稅後淨利穩坐獲利王，萬海營收規模雖然不及陽明，獲利卻多出152億元，營業利益率更高達31.8％，三雄為何出現不同的獲利表現？

回顧2026年航運市場，原本全球新船持續交付，市場擔心運力供過於求，但美伊戰爭、中東航線改道及美國關稅政策帶動的搶運潮，加上巴拿馬運河通行限制、亞洲與歐洲港口壅塞，反而讓市場實際可用運力減少，推升貨櫃運價。

根據法人統計，上海出口貨櫃運價指數（SCFI）從2月中旬低點1251.5點，一路攀升至7月初的3326.87點，波段漲幅達165.8％，其中美西線運價上漲271％，美東線也上漲228.7％。這波運價回升反映在三雄第三季財報上，獲利均明顯改善，但不同的航線布局、船隊結構與成本控制能力，也讓三家業者的賺錢效率出現差異。

長榮前三季大賺709億 萬海營業利益率更高

攤開2026年前三季財報，長榮合併營收達3384.49億元，歸屬母公司稅後淨利709.53億元，每股盈餘32.77元，營收與獲利規模均居三雄之冠。單看第三季，長榮稅後淨利達466.15億元，每股盈餘21.53元，占前三季獲利比重超過六成，顯示運價上漲對獲利的挹注相當明顯。

相較之下，陽明前三季合併營收1487.31億元，稅後淨利257.35億元，每股盈餘7.37元；萬海營收1361.56億元，雖然比陽明少了125.75億元，稅後淨利卻達409.99億元，比陽明多出152.64億元，每股盈餘14.61元，呈現營收規模與獲利不成正比的現象。

若進一步比較本業獲利，三雄之間的差距更加明顯。長榮前三季營業利益約801.90億元，營業利益率23.7％；陽明營業利益約275.39億元，營業利益率18.5％；萬海營業利益約432.90億元，營業利益率達31.8％，不僅高出陽明13.3個百分點，也比長榮高出8.1個百分點。

換句話說，同樣創造100元營收，萬海約有31.8元轉為營業利益，長榮約為23.7元，陽明則為18.5元，若只看營收，萬海在三雄中排名第三，但若比較營業利益率，反而躍居第一。

值得注意的是，萬海前三季營業利益達432.90億元，稅前淨利則約540.90億元，兩者相差108億元，顯示業外收支也對整體獲利有所貢獻。不過，即使排除業外因素，萬海的營業利益率仍居三雄之冠，反映其獲利優勢不只是來自業外收入。

萬海船隊全面自有 長榮靠歐美航線與規模取勝

造成三雄獲利差異的原因，首先與航線組合及船隊經營模式有關。

長榮長期深耕歐美主幹航線，根據2025年營收結構，美洲線占37％、歐洲線占34％，兩者合計達71％。2026年美國線運價受到搶運潮及巴拿馬運河通行限制推升，歐洲線則因航道繞行而壓縮有效運力，使長榮成為這波運價上漲的主要受惠者之一。

不過，長榮的競爭力不只來自航線布局。法人分析，長榮2026年上半年平均運費約每TEU 1036美元，低於中遠海運及馬士基可比較的單位運價水準，但前三季營業利益率仍達23.7％，高於馬士基海運部門的11.1％，反映長榮在大型船舶配置及單位營運成本方面具有一定優勢。

萬海則走出不同的經營模式。過去萬海以亞洲區間航線為主要市場，近年逐步提高中遠洋航線比重。根據萬海11月13日公布的資料，目前近洋、中洋及遠洋營收占比已趨於均衡，並持續強化北美西岸直達、東地中海、南美西岸及西印度等航線，降低對單一市場的依賴。

船隊結構也是萬海與其他業者的重要差異。截至2026年10月，萬海自營船隊達125艘，總運力63.3萬TEU，自有船舶比例達100％，平均船齡降至8.8年，低於全球同業平均的14.1年。

由於租船成本容易受到市場行情波動影響，自有船比例較高，有助於降低部分租船價格上漲帶來的衝擊，年輕船隊也有機會透過燃油效率及維修成本控制，提高營運競爭力。

不過，自有船仍須負擔折舊、資金及維修成本，不能直接將萬海較高的營業利益率全部歸因於船隊自有化。從財報來看，可以確認萬海本業獲利率領先，但航線運價、貨量組合及單位成本各自貢獻多少，仍需要更細部的營運數據才能完整拆解。

陽明第三季獲利大增207％ 仍有追趕空間

至於陽明，雖然前三季獲利規模不及長榮及萬海，但第三季的改善幅度同樣值得注意。

陽明第三季合併營收641.47億元，稅後淨利185.66億元，較去年同期大增207.34％，每股盈餘5.32元，單季獲利已超過今年上半年合計，顯示運價上漲帶來的經營效益集中反映在第三季。

陽明表示，第二季以來歐美進口訂艙需求增加，出貨動能延續至第三季傳統旺季，加上港口壅塞、船舶繞行好望角，使市場有效運力減少，帶動運量與運價同步成長。

不過，若從前三季累計營業利益率觀察，陽明的18.5％仍低於長榮及萬海，顯示運價回升雖然讓三家公司同步受惠，但不同的營運結構，仍使獲利表現出現差距。

另一方面，陽明也積極推動船隊自有化及汰舊換新，試圖透過改善船隊結構、增加航線調度彈性，降低租船市場波動帶來的影響。隨著未來新船陸續加入，能否改善單位成本與獲利率，將是觀察陽明競爭力的重要指標。

法人分析，貨櫃航運屬於高度景氣循環產業，運價上漲時，獲利往往隨之放大，但航線組合、船舶配置及成本結構，也會決定航商能留下多少利潤。從今年前三季財報來看，長榮以龐大營運規模穩坐獲利王，萬海則展現較高的本業獲利率，陽明也在第三季迎來獲利明顯反彈，三雄雖然同樣受惠航運景氣回升，卻已走出不同的獲利模式。