東北季風今（22）日減弱，但清晨受輻射冷卻影響，各地低溫約12至16度，竹苗近山區有出現10度以下低溫的機率，白天氣溫逐漸回升。中央氣象署指出，下週二（24日）鋒面通過再變天；下週六（28日）適逢九合一選舉投票日，東北季風再增強，迎風面有局部短暫雨。

竹苗恐低於10度 白天回暖溫差大

氣象署表示，今日各地大致為多雲到晴，僅花東及恆春半島有零星降雨。清晨受輻射冷卻影響，各地低溫約12至16度，竹苗近山區有出現10度以下低溫的機率；白天北部及東半部高溫約21至25度，中南部約26至27度，西半部日夜溫差大，民眾早晚應適時增添衣物。

離島方面，澎湖晴時多雲，氣溫20至24度；金門晴時多雲，15至21度；馬祖晴時多雲，15至19度。

另外，東北風偏強，台東、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島局部地區，有平均風力6級以上或陣風8級以上發生的機率，民眾外出應多加留意。

下週二鋒面再變天 投票日季風增強

展望未來一週天氣，下週一（23日）各地大致為多雲到晴，週二隨著鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中部及南部山區也有零星短暫陣雨。

下週三（25日）北部及東北部持續偏涼；下週四（26日）東北季風減弱，各地氣溫稍回升，但早晚仍涼。不過，下週六適逢九合一選舉投票日，東北季風再增強，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北及北部山區也有零星短暫雨，其餘地區為多雲到晴。