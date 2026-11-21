《Pokémon GO》21日接連推出巨大足跡、駒刀小兵社群日2場活動，共享行動電源品牌CHARGESPOT也公布台灣首波340處合作據點，根據《民報》掌握，半數集中在寶雅門市、台北101購物中心主要入口更成為唯一的道館。玩家週末出門抓寶，又多了一批可以補充遊戲道具、租借行動電源的地方。

據悉，CHARGESPOT與《Pokémon GO》合作，從逛街購物、搭捷運到看電影、買書，玩家熟悉的生活場所，陸續成為遊戲地圖上的補給據點，涵蓋全台16縣市，除了寶雅176處，還包括台中捷運18處、威秀影城16處、墊腳石書局與麗文校園書局各13處、敦煌書局7處。從縣市來看，台中以83處居冠，超越台北71處、新北53處，合計207處，占全台約61％。

寶雅176處入列 台北101成首波道館

寶雅是這波合作最醒目的連鎖通路，176處據點占全台首波名單51.8％。從台北公館、忠孝復興、西門成都，到台中逢甲福星、台南大學及桃園大江等門市，都列為寶可補給站。玩家平常逛街購物，就有機會順路旋轉補給站，取得精靈球等遊戲道具。

台北101購物中心主要入口則有不同玩法，CHARGESPOT指出，340處據點中有339處列為寶可補給站，只有台北101列為道館，玩家可在遊戲內參與道館對戰。這座台北知名地標，也成為首波合作最具話題性的地點。

新據點還深入通勤與校園生活，台中捷運有18處入列，台灣大學共同教學館、博雅教學館、普通教學館及新生教學館，以及東吳大學城中、雙溪2校區，都出現在名單中。南港展覽館、台中自然科學博物館、台南安平古堡及苗栗南庄遊客中心也有據點，從市區商圈一路延伸至觀光景點。

21日無極汰那開戰 下午接力抓駒刀小兵

CHARGESPOT這波合作正好碰上《Pokémon GO》11月活動檔期。21日上午11時至下午2時，無極汰那將在遊戲內大部分能量點登場，玩家可組隊參與極巨對戰，取得大量無極汰那糖果及糖果XL，擊敗後透過「GO Pass：巨大足跡」取得無極汰那，再使用糖果強化。

緊接著下午2時至5時，駒刀小兵社群日登場，野外將大量出現駒刀小兵，玩家有機會遇見異色或擁有特別背卡的版本。活動期間捕捉寶可夢可獲得雙倍糖果，放入孵化器的蛋，孵蛋所需步行距離也縮短為四分之一。

想取得學會特殊招式的仆斬將軍，玩家須在當晚9時前讓劈斬司令進化。當天也有較簡單的限時進化條件：將劈斬司令設為夥伴，擊敗1隻惡屬性或鋼屬性團體戰頭目，即可符合進化要求。

下午的社群日與這批合作補給站關係更直接，21日下午2時至晚間9時，啟用普通誘餌模組的寶可補給站附近，駒刀小兵出現的機率將大幅提高，也有較高機會遇見異色版本。玩家除了在野外尋找寶可夢，也可以留意住家、商圈及校園附近的合作據點。

抓寶順便借電 CHARGESPOT搶玩家商機

對長時間在戶外抓寶的玩家來說，手機沒電可能比找不到寶可夢更掃興。《Pokémon GO》需要持續使用定位、網路及遊戲畫面，CHARGESPOT則提供甲地借、乙地還服務，玩家可以在合作補給站附近尋找借電站，減少中途找地方充電的麻煩。

CHARGESPOT把寶可夢玩家視為新潛在客群，原本設在寶雅、捷運站、影城及校園的借電站，透過遊戲地圖增加曝光，讓玩家在補充遊戲道具時，也有機會接觸行動電源租借服務。隨著21日2場活動接力登場，這批遍布台灣16個縣市的340處合作據點，將成為玩家週末抓寶時可以順路利用的新選擇。