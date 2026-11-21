被國內家長譽為最期待開幕的親子設施之一兒童職業體驗樂園KidZania，下週二（11月24日）正式對外試營運，選擇在南港LaLaport 5樓落腳，現場集結近50種職業體驗，國內多家業者冠名贊助，本報調查，主贊助商中信金全力支援，旗下中信育樂設置職業運動棒球、籃球、電競和啦啦隊體驗，中信銀也設分行體驗，讓小朋友認識金融服務；同樣看準親子商機的國內另一大金控國泰金也設立「國泰健康園區」，讓小朋友體驗「健康管理師」、「醫護人員」及「護理師」。此外，就連護國神山台積電也有進駐，讓小朋友親自體驗工程師的樂趣。

KidZania是墨西哥起家的室內家庭娛樂中心，在全球擁有超過30個營運地點，主打讓兒童透過角色扮演來體驗成人職業並賺取虛擬貨幣，KidZania以兒童比例縮小的真實城市複製品為主題，由各種企業冠名讓孩童體驗，包括如可口可樂工廠裝瓶、佳潔士贊助的牙醫診所擔任牙醫、麥當勞餐廳、美國航空提供服務等，相當受到親子歡迎。

過去KidZania據點多在海外，這次首度落腳台北Mitsui Shopping Park LaLaport南港5樓，是全球首座全中文場館，占地約2000坪，主要提供3~17歲兒童與青少年體驗，小朋友在KidZania完成職業體驗任務，可獲得KidZania全球通用的「KidZos」貨幣，不同攻略玩法，還可額外獲得更多「KidZos」。

中信育樂瞄準育樂 體驗職業球員、啦啦隊

據經濟部統計，國內與兒童相關商品與活動的年產值已突破700億元，國內企業也透過跨界冠名、沉浸式體驗與家庭旅遊布局搶占市場。中信金看好親子商機，由旗下中信育樂、透過棒球、籃球、電競到啦啦隊表演等四大領域的深度體驗，希望讓孩童親身感受職業運動與娛樂產業，包括設置九宮格投球、跑壘及打擊等關卡，體驗棒球樂趣；還有電競主題任務，引導孩子理解電競不僅是遊戲，更考驗專注力、策略思考、臨場反應及團隊溝通等多元能力。

小朋友可在KidZania化身小小籃球員，體驗職業球員。（圖／中信育樂提供）

中信育樂表示，啦啦隊「Passion Sisters」也將舞台魅力帶入體驗場域，透過動感舞曲與應援動作，讓喜歡唱跳的孩子學習團隊合作、肢體表達及自信展現的重要性，從觀眾化身為舞台表演者，在享受舞蹈與應援樂趣的同時，進一步認識職業啦啦隊的工作內容與幕後付出。

除了中信育樂外，中信金主體中信銀也設置「中國信託銀行KidZania體驗分行」將金融教育融入職業情境，帶領孩子透過實際操作認識銀行服務與金錢管理，小朋友可以親自當行員，在櫃檯練習開戶、存款、從模擬交易中辨識可疑狀況並完成阻詐任務，還能透過模擬投資認識報酬與風險，完成工作後領取人生第一份薪水。

國泰金打造健康園區 體驗醫院、健康管理中心和產後之家

無獨有偶，國泰金也打造「國泰健康園區」，將健康理念融入兒童教育與職業探索，串聯健康管理、保險保障、醫療任務及新生兒照護4面向，設置「健康管理中心」、「醫院」及「產後護理之家」3大擬真職業體驗場域。

小朋友透過操作健檢儀器，體驗模擬心臟超音波檢查。（圖／國泰金提供）

國泰金指出，希望小朋友踏進園區後，透過擔任「健康管理師」、「醫護人員」及「護理師」，從操作健檢儀器、搭乘救護車展開緊急救援、體驗模擬手術，到為新生兒洗澡、餵奶，認識不同職業的工作內容與專業分工，啟發職業探索興趣，建立正確的健康管理觀念。

國泰金透露，在「健康管理中心」完成健檢後，還可參與模擬投保外溢健康保險及運動挑戰，完成任務即可獲得「KidZos」回饋，並享「消防員」及「觀光巴士」等熱門付費體驗項目優惠。

小朋友在外科手術室，可體驗模擬手術。（圖／國泰金提供）

除了國內金控業者看好親子商金，KidZania Taipei入口登機櫃檯就是由星宇航空包辦，還有蝦皮店員分裝包裹、分派任務，中華電信員工學習架設海底電纜，當然最不可或缺的是代表晶圓製造產業「台積電」，現場也可讓小朋友穿無塵衣，體驗台積電員工進行晶片製程與IC封裝與測試驗證。

KidZania Taipei試營運資訊

地點：Mitsui Shopping Park LaLaport南港5樓

試營運時間：11/24至12/6 （平日9:00~17:00、周末10:00~18:00）

票價：全票（3~17歲）1400元、半票（18歲以上）700元

購票平台：KidZania Taipei奇薩尼亞台北官網、Trip.com，無提供現場售票