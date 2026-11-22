AI散熱訂單正旺，雙鴻董事長林育申卻已經開始為2028年可能出現的產能風險做準備！面對法人追問若AI資料中心投資放緩，是否可能出現產能過剩，他透露，雙鴻採取先蓋廠房、設備依訂單逐季投入的策略。另一頭，奇鋐準備在2027年最高砸200億元擴產，水冷產能再增逾5成，2家散熱大廠面對AI商機，採取不同的投資節奏。

奇鋐10日宣布，2027年資本支出規劃150億至200億元；雙鴻明年則預計投入40億至50億元，2家公司投資金額相差超過3倍。奇鋐目前水冷板月產能約100萬片，明年計畫增加5成以上；雙鴻則持續擴建泰國廠，把廠房與設備投資分開安排，讓新增產能跟著客戶訂單走。

奇鋐水冷產能再增5成 越南廠加速擴建

奇鋐今年資本支出約150億元，明年準備再投入150億至200億元，擴產重點放在越南廠房與中國生產設備。奇鋐因應AI伺服器散熱需求持續增加，已在越南取得約39公頃土地，準備擴充水冷板與機箱產能。

這波擴產已有具體動作。奇鋐9月公告越南五期廠土建與機電工程，合約金額約77.81億元；11月6日再公告越南子公司工程合約約15.73億元。從土地、廠房到設備，奇鋐正加快越南生產基地建置，準備迎接明年新一波水冷產品出貨。

奇鋐敢於擴大投資，底氣來自客戶需求與資金實力。奇鋐指出，從在手訂單與客戶需求預測觀察，第四季及2027年AI水冷需求仍相當強勁，部分雲端業者寧可提前準備產能，也不願面臨供應不足。奇鋐對產品價格與出貨量成長趨勢的信心，甚至延伸至2028、2029年。

資金方面，奇鋐表示目前持有現金約800億元，暫無對外籌資計畫。即使明年資本支出提高至200億元上限，仍規劃利用既有資金與營運資金支應擴產需求。

雙鴻泰國三期趕工 林育申曝設備投資留彈性

雙鴻同樣積極擴產，泰國二期廠已於9月量產，並通過美系雲端客戶廠驗；三期廠預計2027年底完工，準備承接2028年新一代水冷產品需求。

但林育申對設備投資採取不同做法。雙鴻今年資本支出約40億至50億元，明年預計維持相近規模，廠房先行興建，後續再依客戶訂單分批配置水冷板、冷卻液分配裝置及機櫃相關設備。

面對法人關心2028年AI投資是否可能降溫，林育申指出，大型雲端業者目前仍在搶食算力，投資可能因競爭而加速。但資料中心擴張需要大量資金，未來仍須觀察投資能否回收，以及新增產能是否獲得充分利用。

因此，雙鴻把建廠與設備採購分開安排，畢竟廠房建設需要較長時間，必須提前準備；設備可依訂單進度逐季檢視，避免需求尚未到位，就先承擔過多設備折舊與閒置產能壓力。

AI熱潮能撐多久？雙鴻：明年中見分曉

林育申對2027年AI散熱需求仍有信心。他指出，主要客戶明年的投資預算已大致確定，訂單能見度相對明確，但市場能否持續擴張，仍取決於大型雲端業者投入AI基礎建設後，能否逐步取得投資回報。

他認為，2027年第二至第三季將是重要觀察時間點，屆時雲端業者的算力變現能力與後續投資需求，應會更加清楚。若客戶持續增加資料中心建置，雙鴻便可加快設備投入；若需求出現變化，也能調整採購節奏。

雙鴻泰國三期廠預計2027年底完工，林育申則把明年第二季至第三季視為觀察AI需求的重要時間點。廠房趕著蓋，設備何時進場，接下來還得看客戶訂單。