奇鋐第三季毛利率衝上33.86％，雙鴻卻降至25.65％，同樣賺AI液冷財，2家散熱大廠毛利率竟相差8.21個百分點！雙鴻營收年增逾6成，毛利率反而下滑，雙鴻董事長林育申端出新武器，喊出雙面散熱方案單價比傳統單面水冷板高約5成，明年還有2家客戶可能採用，準備靠高價新品改善獲利。

2家公司獲利走勢形成強烈對比。奇鋐受惠高階液冷產品出貨、產品單價提高及生產效率改善，第三季毛利率較去年同期增加7.74個百分點；雙鴻第三季營收97.87億元，年增64.29％，毛利率卻年減4.12個百分點。消費型氣冷需求疲弱，加上水冷新品試產成本增加，讓雙鴻營收創高之際，毛利率反而承壓。

奇鋐雙面水冷板已出貨 高階產品拉高獲利

奇鋐第三季營收590.89億元，年增51.8％，稅後純益115.64億元，年增116.6％，獲利成長速度遠超過營收。奇鋐強調，經營策略不會一味追求營收擴大，而是積極提高獲利，高階水冷產品成為推動毛利率創高的重要動能。

隨著AI伺服器功耗提高，散熱需求已從GPU、CPU延伸至記憶體、收發器及電源供應器。過去只需處理主要運算晶片的散熱，如今周邊零組件也陸續增加水冷設計，讓奇鋐能提供更多高單價產品，擴大每套系統的散熱產值。

奇鋐也已開始出貨技術複雜度較高、毛利率較佳的雙面水冷板，並看好2027年出貨進一步增加。面對銅、鋁等原料價格波動，則透過與客戶協商報價反映成本，加上生產效率改善，維持獲利表現。

雙鴻營收暴增6成 新案試產拖累毛利

相較奇鋐獲利創高，雙鴻第三季面臨產品轉換期的成本壓力。雖然營收刷新紀錄，毛利率卻從去年同期29.77％降至25.65％，營業利益率也降至13.92％，年減2.74個百分點。

雙鴻指出，消費型氣冷需求疲弱，影響相關產品出貨與規模經濟效益；水冷新品試產成本增加，也拖累整體毛利率。儘管第三季稅後純益仍達10.8億元、每股純益11.59元，寫下歷史次高，但獲利成長幅度明顯落後營收。

林育申面對的壓力，正是如何讓持續增加的AI液冷訂單，轉化為更好的毛利率。雙鴻已投入新一代雙面散熱產品，隨著高功耗晶片對散熱效率要求提高，產品設計也變得更加複雜。

雙鴻董座推雙面散熱 新品單價高5成

林育申透露，雙鴻雙面散熱方案已開始出貨，單價約為傳統單面水冷板的1.5倍，明年另有2家客戶有機會採用。這項產品可在晶片上下兩側配置水冷板，或以水冷板搭配下方散熱底座，增加散熱能力，因應下一代AI晶片更高的功耗。

林育申指出，AI晶片功耗從過去約700瓦一路提高至數千瓦，2027年可能進一步達到4,000至6,000瓦。晶片愈熱，散熱設計愈複雜，客戶對高階水冷板、散熱底座及相關零組件的需求也隨之增加。

雙鴻預估，包括雙面散熱、散熱底座等在內的新產品，2026年及2027年占整體營收比重均可達3至4成。隨著產品組合改善、營收規模擴大，林育申看好2027年毛利率優於今年。

奇鋐已經靠高階水冷產品把第三季毛利率推上新高，雙鴻則準備迎接雙面散熱方案擴大出貨。林育申預告明年還有2家客戶可能採用，這批單價高5成的新產品能否順利放量，將直接影響雙鴻下一階段的獲利表現。