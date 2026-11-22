不少人認為人類乳突病毒（HPV）只與女性子宮頸癌有關，但男性感染後同樣可能引發口咽癌、肛門癌及陰莖癌，且多數感染者沒有明顯症狀，容易在不知情的情況下傳染給伴侶。三民嘉文泌尿科診所院長陳昱光醫師指出，男性自然產生HPV抗體的比例不到10%，感染後可能重複感染；一項大型研究更發現，未接種HPV疫苗男性罹患口咽癌的相對風險，是接種者的23.8倍，呼籲男女伴侶共同接種疫苗，建立雙向防護。

男性感染多無症狀 自然產生抗體比例不到一成

陳昱光醫師表示，門診常有患者疑惑，自己不抽菸、不喝酒，生活單純，為何仍可能感染HPV。事實上，HPV主要透過親密接觸傳染，不分男女，一生中感染機率高達八成；男性感染率較高，且感染後絕大多數沒有明顯症狀，可能在不知情的情況下將病毒傳給伴侶。

更棘手的是，醫學研究顯示，男性感染HPV後，自然產生抗體的比例不到10%，遠低於女性。這代表男性即使依靠免疫力清除病毒，未來再次接觸仍可能重複感染。HPV除了可能引發生殖器疣，也就是俗稱的菜花，若長期潛伏，還可能演變為口咽癌、肛門癌及陰莖癌。

未接種疫苗口咽癌風險高近24倍 男性缺乏常規篩檢工具

陳昱光醫師指出，女性可透過子宮頸抹片定期檢查，但男性目前沒有常規HPV篩檢工具，難以透過一般健康檢查及早發現病變，因此主動接種疫苗是重要的預防方式。

根據美國佛羅里達大學研究團隊發表，並獲美國國家衛生研究院（NIH）系統性綜述收錄的一項大型臨床資料庫分析，未接種HPV疫苗的男性，罹患口咽癌的相對風險是接種者的23.8倍，接近24倍。

此外，長期追蹤數據顯示，男性接種HPV疫苗後，預防菜花與外生殖器病變的保護力超過九成，對口腔HPV感染的防禦力則可達八成至100%；保護效期長達10至15年，未見保護力減弱。陳昱光醫師提醒，疫苗能預防尚未感染的HPV型別，但無法治療已經存在的感染或病灶。

陪女友看抹片異常才發現感染 私密處突起物竟是菜花

陳昱光醫師分享，近期門診收治一名約30歲男性，原本只是陪女友到婦產科查看子宮頸抹片異常報告，聽到醫師說明HPV主要透過親密接觸在伴侶間互相傳染，才驚覺自己也可能受到感染，隨即轉至泌尿科諮詢。

看診時，男子才注意到私密處有小小的突起物，過去一直以為是痣而不以為意，經檢驗後確認是HPV感染引起的疣。陳昱光醫師表示，患者接受治療後，決定與伴侶一同接種HPV疫苗，預防尚未感染的型別，也降低伴侶間交叉感染的機會。

醫籲伴侶共同落實3行動 異常症狀應及早就醫

陳昱光醫師呼籲，男性除了關注工作與生活，也應為自己及伴侶的健康負起責任，建議共同落實「兩性共防3行動」：

1. 伴侶共同接種疫苗：無論男女，都可諮詢醫師評估接種HPV疫苗，建立雙向免疫防護網，降低病毒在伴侶間反覆交叉感染的機會。

2. 警覺身體異常訊號：若發現生殖器周邊出現不明顆粒或突起物，或口腔出現超過2週未癒合的潰瘍與硬塊，應立即就醫，不要拖延。

3. 落實安全性行為：親密接觸時全程正確使用保險套。雖然保險套無法百分之百阻隔皮膚接觸傳染，仍能大幅降低感染HPV及其他性傳染病的風險。