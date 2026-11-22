最近天氣逐漸轉涼，早晚溫差加上東北季風帶來濕冷，不少民眾可能出現偏頭痛、肩頸僵硬，甚至晚上翻來覆去睡不好等情形。信義馬光中醫診所中醫師林怡嫣指出，在中醫觀點，初冬寒氣容易影響氣血運行，若本身有自律神經失調、睡眠品質不佳等問題，症狀可能更加明顯。11月下旬適逢小雪節氣，養生重點在於溫通經絡、避免受寒，不必急著進補。

天氣一冷就頭痛？肩頸僵硬、睡不好也要注意

小雪是冬季第2個節氣，北方逐漸降雪，但台灣此時主要面臨東北季風帶來的陰雨濕冷，以及中南部明顯的日夜溫差。林怡嫣中醫師表示，隨著氣溫下降，人體也需要調整適應，若保暖不足，可能出現頭痛、肩頸緊繃及睡眠不安等問題。

林怡嫣中醫師分享臨床案例，一名40多歲上班族女性，平時工作緊湊、自律神經容易亢奮，每逢11月氣溫驟降，早上起床或出門吹到冷風，就容易引發單側偏頭痛，還伴隨肩頸僵硬、心悸及淺眠易醒。

林怡嫣中醫師說，這類情形可能與寒氣影響氣血運行有關，低溫使頭面及體表微血管收縮，加上濕氣阻滯經絡，可能誘發頭痛；原本睡眠品質不佳或自律神經容易失調者，也可能在氣溫變化時更加不適。

小雪不必急著大補 推薦初冬舒頸溫通茶

不少民眾認為入冬就要進補，但林怡嫣中醫師提醒，台灣初冬氣候尚未嚴寒，若過度食用麻油雞、羊肉爐等溫補食物，反而可能增加燥熱不適。日常可選擇性質較溫和的茶飲。

林怡嫣中醫師提供「初冬舒頸溫通茶」，材料包括葛根5克、生黃耆5克、桂枝2克、白芍3克、枸杞2克及紅棗1顆，將藥材洗淨後加入500c.c.水，大火煮沸後轉小火續煮15分鐘，趁溫熱飲用，也可裝入保溫杯慢慢喝。

其中葛根、桂枝與白芍搭配，著重解肌通絡、舒緩肩頸緊繃；黃耆與枸杞則具有溫潤補氣的調養作用，適合容易受寒、低溫時容易頭痛的虛寒體質。

每天按壓2穴位、睡前泡腳 幫助身體放鬆

除了茶飲，林怡嫣中醫師也推薦日常穴位按摩及泡腳調養。

1. 按壓風池穴、百會穴：每天早晨或睡前，以雙手拇指指腹按壓後頸風池穴，有助疏散風邪、改善頭頸循環；再輕壓頭頂百會穴及周圍，幫助放鬆。

2. 睡前溫水泡腳：睡前半小時，以約40度溫水泡腳15至20分鐘，水位可高於腳踝約3寸、至三陰交附近，有助溫暖身體、放鬆身心，改善睡眠。

林怡嫣中醫師提醒，小雪養生重點在於「溫通」而非「燥補」，隨著天氣轉涼，民眾應注意頭頸保暖，避免冷風直接吹襲，並適度調整生活作息，順應季節變化，幫助身體平穩度過初冬。