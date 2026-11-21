最近一款遊戲話題延燒，讓不少玩家一玩起來就停不下來，常常嘴上說著「再10分鐘就好」，回過神卻已經玩了好幾個小時。營養師高敏敏提醒，長時間盯著螢幕容易讓眼睛疲勞，除了適時休息、避免過度用眼，日常飲食也能補充護眼所需營養。她整理出6大護眼營養素，提供給大家日常飲食的參考。

護眼不只吃葉黃素 營養師揭6大營養素

高敏敏表示，談到護眼飲食，許多人第一時間想到的就是葉黃素，但其實日常生活中還有不少營養素有助於維持眼睛健康，不必只依賴單一營養來源。從早餐的雞蛋、午餐的深綠色蔬菜，到晚餐的魚類，都能透過均衡搭配補充所需營養。

葉黃素：菠菜、芥藍、羽衣甘藍

葉黃素是眼睛黃斑部的重要色素之一，日常可透過菠菜、芥藍及羽衣甘藍等深綠色蔬菜補充。外食族午餐選擇便當時，不妨多挑一份深綠色蔬菜，增加葉黃素攝取。

玉米黃素：玉米、蛋黃、黃甜椒

玉米黃素同樣是黃斑部的重要類胡蘿蔔素，常見食物來源包括玉米、蛋黃及黃甜椒。早餐吃顆雞蛋，或在沙拉中加入玉米，都是簡單的飲食搭配方式。

蝦紅素：鮭魚、蝦、螃蟹

蝦紅素是一種天然類胡蘿蔔素，具有抗氧化特性，常見於鮭魚、蝦及螃蟹等海鮮。平時可以適度安排海鮮料理，例如煎鮭魚或清蒸蝦，讓飲食更加多元。

Omega-3：鮭魚、鯖魚、秋刀魚、亞麻仁籽、奇亞籽、核桃

Omega-3脂肪酸有助於維持身體正常機能，其中鮭魚、鯖魚及秋刀魚含有EPA、DHA；亞麻仁籽、奇亞籽及核桃則可補充植物性Omega-3脂肪酸ALA。

維生素A：紅蘿蔔、南瓜、地瓜

維生素A與正常視覺功能有關，紅蘿蔔、南瓜及地瓜含有β-胡蘿蔔素，能在人體內轉換成維生素A。日常料理可以加入南瓜、紅蘿蔔或地瓜，例如煮一碗南瓜湯，補充相關營養。

維生素E：杏仁、葵花籽

維生素E具有抗氧化作用，杏仁及葵花籽都是常見食物來源。下午嘴饞時，可以適量選擇原味堅果或種子類點心，作為日常營養補充。

長時間打電動別忘護眼 掌握20-20-20法則

除了透過飲食補充營養，高敏敏也提醒，長時間使用手機、電腦或遊戲主機，應適時讓眼睛休息，避免持續近距離用眼。建議可以運用「20-20-20法則」，每近距離用眼20分鐘，就將視線移向約6公尺（20英尺）遠的地方，休息20秒，讓眼睛暫時放鬆。

不論是追劇、滑手機或玩遊戲，都應適時離開螢幕、眨眼休息，也別因為沉浸在遊戲中而犧牲睡眠時間。透過均衡飲食、適度休息及良好的用眼習慣，才能更全面地維持眼睛健康。