一場台灣次世代通訊產業聯盟會員大會，竟引爆電信雙雄戰火！上週二（17日），身兼會長的中華電信董事長簡志誠喊出5G頻譜讓路低軌衛星，副會長、遠傳總經理井琪卻公開唱反調。6天後，遠傳再反擊中華電信：根本沒必要移頻。

簡志誠提出打造台灣自主低軌衛星星系的構想，卻點出一大難題：國際低軌衛星與地面接收站之間廣泛使用的27.5GHz至30GHz頻段，與台灣6年前釋出供5G毫米波使用的28GHz頻段重疊。簡志誠口中的衛星傳輸「黃金專用道」，恰好也是遠傳手中握有的頻譜資源。

簡志誠喊5G搬家 井琪主張原地共用

簡志誠指出，國內28GHz頻段的5G網路建設及商業應用相當有限，建議政府參考歐洲做法，評估將5G毫米波逐步移往26GHz，在保障既有業者投資權益的前提下，替低軌衛星騰出更多頻寬。

同場出席的井琪卻有不同主張。她以遠傳持有的28GHz頻段為例，指出行動通訊與衛星可透過技術協調及干擾防護降低彼此影響，應保障既有業者的合法頻譜使用權益，透過市場機制或主管機關協助，尋求可行的共用模式。

還沒與遠傳坐下來談 簡志誠先喊政府出面

隨著次世代通訊產業聯盟大會落幕，簡志誠再拋移頻議題，卻透露中華電信與遠傳目前尚未正式坐下來協商，他認為由政府出面主持協調最為妥當。

簡志誠甚至點名，國內3家電信業者在28GHz頻段的建設量都未達標，包括中華電信自己在內。有鑒於當前衛星地面接收站數量不多，業者尚可透過技術協調共存，但他擔心未來衛星用戶終端大量普及，干擾問題將更加棘手。

由於中華電信本身也是28GHz頻譜持有者，移頻同樣牽涉自家的網路建設與投資，因此簡志誠呼籲由政府提供適當移頻補助的構想。

遠傳亮出政府核准 搬信賴保護原則反擊

就在簡志誠頻頻喊話之際，遠傳23日正式出手，拿出已取得的政府核准成果反擊。遠傳透露，已與國際衛星業者合作，循現行頻譜共用機制取得數位發展部頻率核配，以及國家通訊傳播委員會（NCC）營運計畫與網路設置計畫核可。

遠傳還翻出政府過去的政策，交通部早在2021年就修正無線電頻率供應計畫，隔年公布相關規範，衛星業者只要與既有行動寬頻業者達成協議，再經主管機關核准，就能使用28GHz頻段。對於簡志誠擔憂的干擾問題，遠傳強調，國際間處理同頻干擾的技術已經成熟。

遠傳更搬出「信賴保護原則」，直指電信業者早已依據政府政策規劃長期網路建設與投資，若在政策既定、執照有效期間重新劃分頻譜，將有違信賴保護原則，也不利未來頻譜釋照及產業投資。

遠傳最後公開向簡志誠喊話，歡迎有意共同發展衛星產業的電信業者洽談合作，並支持政府提出鼓勵措施，促成更多頻率共用。