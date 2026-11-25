成立61年的震旦行，近年受到中國房地產市場低迷、企業投資放緩影響，營收、獲利連年下滑，今年前三季中國市場雖貢獻近6成營收，部門利益卻大減63％，獲利高度仰賴台灣事業。震旦行發言人王玉治在最新法說會揭露三大轉型方向，從辦公設備軟硬體整合、家具循環經濟，到導入AI人資管理，搶攻企業數位及低碳轉型商機。

震旦行成立於1965年，從代理打卡鐘起家，逐步跨足影印機、辦公家具、電子及雲端服務等領域，並於1991年掛牌上市。儘管事業版圖不斷擴張，辦公設備及家具仍是兩大營運支柱，今年前三季分別占營收52％及41％，合計高達93％。

不過，受到中國景氣低迷及企業投資放緩影響，震旦行合併營收從2023年的115.33億元，降至2024年的112.93億元，2025年進一步下滑至107.3億元，同期間歸屬母公司稅後淨利也從10.92億元降至8.71億元，兩年縮水約2成。

今年第三季，震旦行合併營收27.71億元，年增1％，歸屬母公司稅後淨利2.85億元，年增26％；累計前三季營收78.93億元，年減1％，歸屬母公司稅後淨利6.52億元，年增4％，每股稅後盈餘（EPS）為2.9元。王玉治指出，去年第三季因認列轉投資損失，獲利比較基期較低，不過，即使排除該因素，今年第三季獲利仍較去年同期成長。

中國貢獻近6成營收 部門利益卻不到台灣一成

儘管震旦行今年前三季獲利回升，但進一步拆解兩岸事業的營運成績，台灣事業對外營收34.05億元，年減2％，部門利益7.43億元，與去年同期的7.44億元相當；中國事業對外營收44.89億元，年減不到1％，部門利益卻從去年同期的1.19億元降至4,386萬元，減幅高達63％。

事實上，早在2023年，震旦行就曾在年報中指出，中國房地產產業債務危機及內需減少，導致當地經濟成長不如預期，2024年及2025年也接連提及房地產市場困境及內需投資低迷。對震旦行而言，企業新設據點、辦公室搬遷、空間裝修及設備更新，都是重要的業務來源，一旦企業縮減投資支出，辦公設備及家具需求也容易受到影響。

旗下中國事業的經營成績也出現分歧，主要從事事務機器生產與銷售的上海震旦辦公設備，今年前三季虧損2,747萬元，反觀從事辦公家具製造及銷售的震旦（中國）有限公司，同期間仍有9,180萬元獲利。

從賣影印機到賣服務 兩大核心事業改變商業模式

面對市場需求改變，王玉治表示，震旦行持續推動軟硬體整合、家具循環服務及雲端AI應用，其中，辦公設備事業除了整合文件管理軟體，也透過遠端維運及在地服務，提升企業辦公效率及強化資訊安全，並藉由設備租賃、整新及再利用，協助客戶推動低碳辦公。

震旦行在中國市場也推出自有品牌「震旦安心印」辦公文印解決方案，透過軟體服務帶動硬體銷售，建立產品差異化，同時調整當地辦公設備事業的組織結構，強化銷售及服務能力。

家具事業則從原本的設計、研發、生產及銷售，進一步延伸至循環設計、空間規劃、裝配式裝修、家具維護、回收及再製。王玉治指出，透過整合家具與循環服務，協助企業因應多元工作型態的需求，打造健康、高效及永續的辦公空間。

相較於一次性的家具銷售，從空間規劃做到後續維護、回收及再製，有機會延長與企業客戶的合作關係，也讓震旦行的服務範圍從單一產品擴大至整體辦公環境。

AI走進人資管理 3D列印瞄準無人機商機

除了兩大核心事業，震旦行近年也積極發展雲端服務。王玉治指出，雲端應用事業透過平台整合人資流程及人才管理資料，將AI導入人才選、用、育、留各個環節，除了提升人資管理效率，也能透過數據支援企業人才決策及組織發展。

根據震旦行年報，雲端事業今年也將加速整合AI應用，發展智慧排班、數位員工等加值服務，並強化大型企業客製化人資系統服務，建立長期合作關係。

此外，震旦行也持續布局3D事業，整合3D掃描、設計驗證及列印等技術，鎖定消費性電子、無人機等產業，搶攻小批量、多樣化的智慧製造需求。

展望第四季，王玉治表示，全球經濟及市場環境仍具不確定性，震旦行將持續精實組織、優化營運效率，深化智慧辦公與家具空間規劃的整合服務，並持續發展雲端人資及AI應用，中長期則希望透過數位與綠色轉型帶動成長。

對走過61年歷史的震旦行而言，如何改善中國事業的獲利能力，同時將既有辦公設備及家具客戶轉化為軟體、雲端及AI服務的商機，將是下一階段營運成長的關鍵。