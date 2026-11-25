黃仁勳重掌輝達（NVIDIA）執行長大位的好光景竟只維持一天，華爾街又開始大砍AI股！美股24日收盤，前一天狂飆31.5％的輝達回跌5.9％，AI算力租賃大廠CoreWeave重挫11.8％，甫風光掛牌的Anthropic也跌破上市發行價。縱觀美媒分析，AI投資能否回本、輝達企業治理爭議及美國升息壓力，仍是市場關注3大風險。

美股24日走勢兩樣情，道瓊工業指數逆勢上漲423點、站上5萬點，那斯達克卻收跌1.48％，標普500下跌0.5％，近9個交易日已有8天收黑。賣壓從AI晶片、算力租賃一路延伸至電力設備，受惠於資料中心龐大用電需求的GE Vernova也下跌4.8％。

AI明星股跌破發行價 華爾街追問何時回本

開發AI聊天機器人Claude的Anthropic，上市首日股價一度衝上115美元，如今風光不再，24日收跌6.5％，跌破上市發行價83美元。與輝達有密切商業利益關係的CoreWeave，也在黃仁勳回鍋行情降溫後慘遭投資人大舉拋售。

輝達身兼CoreWeave的晶片供應商及投資者，晶片大廠出資扶植客戶，客戶再斥資採購晶片、出租AI算力，這套商業模式已成為華爾街檢視AI產業資金來源、債務及獲利能力的焦點。

早在黃仁勳下台風波爆發前，華爾街就已開始質疑，科技巨頭砸下重金興建資料中心，究竟何時才能賺回這筆錢？一旦大型科技公司及算力租賃業者因獲利、債務壓力縮減資本支出，從台積電先進製程、AI伺服器到散熱、電源設備，台灣供應鏈都可能受到波及。

黃仁勳奪回大位 加州檢方仍要查

輝達23日宣布董事會一致同意黃仁勳復職，美國國會2黨議員卻接連發難，加州檢察長辦公室也表明，黃仁勳復職後，相關調查仍將持續，包括輝達是否誤導投資人，以及先進晶片或機密資訊是否流向中國。

除此，輝達內部由獨立董事組成的委員會也將繼續調查。黃仁勳雖然奪回執行長大位，但董事會決策引發的企業治理爭議，以及美中科技角力衍生的地緣政治風險，仍未解除。

12月升息機率一度達98％ AI企業融資壓力升高

除了AI產業本身的問題，油價、通膨及聯準會鷹派立場，也讓科技股承受壓力。聯邦基金利率期貨一度反映聯準會12月升息機率高達98％。

對仰賴舉債興建資料中心、大量採購AI晶片的企業而言，利率若再攀升，將進一步拉高融資成本，增加投資回本的難度。

台灣投資人25日一早面對隔夜美國AI股賣壓，晚間還有一場考驗。美國將公布聯準會重視的個人消費支出（PCE）物價指數，市場將藉此研判12月利率決策。