26年前，震旦集團創辦人陳永泰將兩個兒子送往中國事業歷練，兩人之後更雙雙進入上市公司震旦行董事會，如今，90歲的陳永泰退居董事，妻子袁蕙華掌管集團，兩個兒子則各有事業布局，翻開震旦行最新年報，更可發現陳家近10年來的股權變化，掌握震旦行逾4成股權的震旦國際，如今77％股權由基金會及公益信託持有。

今年10月20日，震旦集團迎來成立61週年，集團董事長袁蕙華依循企業多年來的傳統，在震旦國際大樓的金蛋牆掛上第62顆金蛋，象徵企業生生不息。去年震旦歡慶成立60週年時，袁蕙華就曾以世代接力賽形容企業走過60年的歷程，而這家由陳永泰白手起家打造的企業，如今也有了不同於過往的經營與股權布局。

從打卡鐘做到百億企業 65歲重回經營第一線

1936年出生的陳永泰，1962年從中興大學經濟系畢業，3年後創立震旦行，從代理打卡鐘做起，隨著台灣經濟起飛，企業辦公設備需求增加，陳永泰的生意也從打卡鐘做到中文打字機、影印機及辦公家具，之後更跨足電腦、通訊等領域。

在陳永泰積極擴張事業版圖的年代，震旦甚至做過速食、汽車生意，台灣早期速食品牌儂特利，就是當年震旦多角化經營的一環。不過，事業版圖越做越大，並不意味著每一門生意都能賺錢，2001年震旦行一度大虧32億元，讓當時已65歲的陳永泰重新站上經營第一線，調整事業布局，隔年便轉虧為盈，繳出約7億元的稅後獲利。

除了台灣，中國也是陳永泰事業生涯中重要的一塊拼圖。1990年代，震旦陸續赴中國設立工廠、建立辦公設備及家具銷售體系，陳永泰更斥資約2億美元，在上海浦東興建震旦國際大樓，成為當地知名地標，2010年上海舉辦世博會時，震旦還以獨立建館方式參展。

如今，震旦集團旗下除了兩家上市公司震旦行、互盛，還有金儀、震旦電信、康鈦科技、通業技研等企業，從辦公設備、家具、通訊一路延伸至雲端服務及3D科技，上海則留下震旦國際大樓及震旦博物館，見證陳永泰當年在中國市場的布局。

兩個兒子都曾進董事會 如今各有一門生意

當年陳永泰積極開拓中國市場時，也將兩個兒子帶進集團。2000年初，長子陳冠名赴中國發展，出任震旦（中國）投資董事總經理，同年底，次子陳冠百也進入中國事業，擔任震旦（中國）投資董事，2004年兩兄弟更同時進入震旦行董事會。

20多年過去，兩人如今均未出現在震旦行董事會名單中，長子陳冠名目前擔任中樑國際投資董事長，旗下投資公司資本額達1.7億元，持有震旦行0.94％股權；曾任金儀董事長的次子陳冠百，則擔任百川國際投資董事長，該公司持有震旦行1.77％股權。

相較於哥哥，陳冠百近年在資本市場更為活躍，除了擔任遊戲橘子、三商電獨立董事，今年6月更以保雷國際法人代表身分進入保瑞藥業董事會。從過去經營辦公設備，到如今參與遊戲、資訊服務及生技製藥公司的治理，陳冠百的事業觸角已延伸至震旦集團之外。

至於震旦集團，目前則由2009年與陳永泰結婚的袁蕙華掌舵。翻開震旦行最新年報，袁蕙華除了擔任震旦行董事，還兼任震旦（中國）投資、上海震旦辦公設備、震旦國際大樓（上海）及震旦博物館（上海）等多家企業董事長，集團在中國的事業及文化版圖，都可見她的身影。

上市公司震旦行則由馬志賢擔任董事長、游炎林擔任總經理，陳永泰仍保有董事席次。不過，比起經營團隊的變化，陳永泰近10年來對集團股權的安排，更值得關注。

震旦行股權變化。（圖／AI生成）

家族成員持股從75％降至23％ 公益信託成大股東

震旦行最大股東並非陳永泰本人，而是未上市的震旦國際。2015年，震旦國際持有震旦行35.76％股權，當時震旦國際的股東主要是陳永泰一家人，其中陳永泰持股55％、袁蕙華持股8％，陳冠名及陳冠百則各持股6％，4人合計掌握75％股權，其餘25％由基金會及公益信託持有。

10年後，這份股東名單已大不相同。根據震旦行2025年年報，截至今年4月19日，震旦國際持有震旦行的股權已增加至43.12％，但震旦國際本身的股權結構卻出現反轉，陳永泰個人持股降至23％，袁蕙華及兩個兒子也不再出現在股東名單中。

如今震旦國際最大股東是持股35％的陳永泰公益信託，其次為持股25％的陳杜姜基金會，另外，陳永泰文教基金會持股12％、陳永泰永續經營基金會持股5％，3個基金會及1個公益信託合計持有77％股權。

也就是說，陳家原本以個人名義持有震旦國際逾7成股權，如今逾7成股權由基金會及公益信託持有，而震旦國際對上市公司震旦行的持股比重，反而較10年前更高。

在台灣，不少老牌企業創辦人近年陸續將事業交棒給第二代，透過家族控股公司安排股權傳承。陳永泰則早在1989年就成立永續經營基金會，之後又設立公益信託，逐步提高基金會及公益信託在核心控股公司的持股比重。

從61年前代理打卡鐘起家，到如今妻子掌管集團、兩個兒子各自發展，陳永泰留給震旦的不只是一家百億營收企業，還有一套不同於傳統父傳子的股權及經營安排。如何透過這套架構，讓企業在創辦人之後繼續經營下去，也是震旦邁向下一個60年的重要課題。