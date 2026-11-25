宏碁今年第三季獲利大增逾9成，董事長陳俊聖卻對一個數字感到不安！他揭露，宏碁庫存水位已攀升至約1,000億元，讓他感到「很不舒服」，正積極調節庫存、減少曝險。5個月前，陳俊聖還將提前備貨取得的低成本零組件形容為「好庫存」，如今已著手踩煞車。

宏碁第三季營收918.22億元、年增25.1％，稅後淨利21.35億元、年增92.3％，創5年同期新高。儘管業績亮眼，陳俊聖昨（24日）出席集團子公司聯合法說會後受訪，卻點出科技業潛藏的風險：囤貨。他坦言，業界普遍拉高庫存水位，一直是他擔心的問題。

5個月前還喊「好庫存」 陳俊聖曾掀記憶體論戰

時間拉回6月17日，陳俊聖透露，宏碁庫存已從第一季底的700多億元攀升至800多億元，逼近歷史新高，甚至超過疫情期間水位。不過，當時大部分庫存是漲價前取得的記憶體等關鍵零組件，成品庫存仍維持6至8週的正常水準。

陳俊聖當時點出，成品庫存比低成本零組件更容易面臨跌價風險，因此宏碁必須嚴格掌控銷售及訂價策略。

到了9月，陳俊聖再度拋出記憶體供需新看法，他指出部分記憶體供應已有改善，隨著中國廠商擴充產能，預期2027年宏碁記憶體平均成本有機會下降。這番言論引發市場反彈，有分析師質疑，PC品牌廠的採購經驗難以反映整個記憶體產業的供需狀況。

如今記憶體價格走勢已出現分化，陳俊聖最新說法指出，不同規格的DRAM供需情況各異，NAND Flash價格已出現下滑，SSD供應也相對舒緩。

取貨才知記憶體價格 明年PC恐量減價漲

陳俊聖還揭開PC品牌廠採購記憶體的合約機制：先與供應商談妥供貨數量，直到取貨當月才知道價格。由於採購成本持續變動，他坦言，對明年第二季之後的行情缺乏能見度。

零組件漲價也讓消費者開始縮手。陳俊聖早在6月透露，面對電腦漲價，超過半數客戶選擇降低硬體規格，維持原有預算內購買電腦；另有約2成消費者乾脆延後購買。

展望2027年，陳俊聖指出，根據第三方市調機構預估，全球PC出貨量將出現衰退，但零組件漲價將推升終端產品售價，銷售金額表現可望優於出貨量。今年宏碁PC事業表現優於市場平均，他期許明年延續這股優勢。

面對業界普遍囤貨，陳俊聖已著手壓低宏碁庫存水位。他強調，經營事業必須看數字，不能矇著眼睛往前衝。