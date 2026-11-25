遠傳搶先簽下亞馬遜低軌衛星合作協議半年後，中華電信董事長簡志誠再次公開表態爭取合作。中華電信早已與亞馬遜低軌衛星團隊接洽，遠傳總經理井琪卻透露，亞馬遜去年第二季主動找上遠傳，雙方不僅頻段吻合，還透過多方管道展開接觸。

據悉，去年4月，中華電信已積極與亞馬遜旗下低軌衛星Kuiper（現已更名為Amazon Leo）洽談合作，同時爭取地面站落地台灣。當時中華電信已取得另一家國際低軌衛星業者OneWeb的台灣獨家代理權，誓言擴大衛星合作版圖。

簡志誠質疑頻譜合法性 井琪搬出官司反擊

到了去年10月，數發部長林宜敬透露，亞馬遜未來在台商轉的合作業者可能是遠傳，因為遠傳手中握有亞馬遜所需的28GHz頻譜。簡志誠21日受訪強調，中華電信仍會極力爭取，但對於5G頻譜轉作衛星通訊用途的合法性提出質疑，要求政府釐清頻譜使用規範。

2週後，井琪出席影視雙基金成立記者會，被問到與亞馬遜的洽談進度，她透露：「談得很好，昨天還通過電話。」面對簡志誠的質疑，井琪引用政府既有的頻譜共用規範，強調遠傳做法合法合規。

談到移頻，井琪更搬出遠傳與台灣大哥大因移頻衍生的C4頻譜官司，直言移頻很困難。她強調，遠傳尊重中華電信龍頭老大哥的地位，但通訊市場是開放的，並非獨占市場。

遠傳如願簽約 合約內容保密到家

今年5月19日，遠傳正式宣布與亞馬遜簽約，取得Amazon Leo台灣授權經銷商資格，瞄準企業及政府客戶。中華電信當晚立即對外回應，強調自家已整合高、中、低軌衛星與地面網路，具備實際營運經驗，對亞馬遜仍保持開放合作態度。

隔天，井琪被媒體追問，究竟與亞馬遜是否簽下獨家合約？井琪不願透露細節，僅表示雙方頻段吻合，自然促成合作。至於未來是否還會有其他業者加入，她拿「開超商」打比方，認為業者並非愈多愈好，還得看市場商機有多大。

井琪更將話題拉到中華電信的衛星服務，直言台灣單靠OneWeb並不足夠，多一家衛星服務商，有助於強化台灣的通訊韌性。

亞馬遜派人赴台 遠傳簽約4個月秀設備

7月1日，井琪透露，亞馬遜十多名團隊成員已抵台，正與遠傳展開技術對接。亞馬遜提供的服務計畫仍是雛形，遠傳必須結合對台灣市場的了解，設計適合政府及企業客戶的資通訊服務方案。

9月23日，中華電信與遠傳同場參加台北6G高峰會，遠傳已公開展示亞馬遜衛星接收設備，並透露協助亞馬遜在台規劃至少一座衛星地面站，後續視業務需求擴建。遠傳當時已完成6道法規關卡中的4道，預計2027年在台商轉。

如今遠傳已著手準備商轉，中華電信仍不放棄與亞馬遜合作，簡志誠再拋出另一項構想：在頻譜問題解決之前，中華電信仍可與同業合作，共同推動衛星地面站建設，不必由單一業者完成。