6年前，台灣4家電信業者砸下16.48億元標得5G毫米波頻譜，出手最闊綽就是中華電信。如今中華電信董事長簡志誠卻建議5G頻譜為低軌衛星讓路，甚至搬出當年中華電信配合5G政策繳回衛星頻譜的往事，建議政府提供移頻補助。翻開政府歷年預算書，光是中新二號衛星騰讓頻譜補償計畫，兩期前瞻特別預算就編列近10億元。

簡志誠不諱言，國內3家電信業者的5G毫米波建設量均未達標，短期內衛星地面站數量不多，還可透過技術協調共用頻譜，但未來衛星終端設備大量普及，干擾問題將更加複雜。他建議政府參考歐洲做法，將5G毫米波逐步移至26GHz頻段，讓5G與低軌衛星分開使用頻譜。

遠傳、亞太當年砸8.24億元 遠傳反對重劃頻譜

2020年台灣5G頻譜競標，中華電信以6.18億元拿下28GHz頻段600MHz頻寬，遠傳與亞太電信各砸4.12億元取得400MHz頻寬，台灣大哥大則以2.06億元取得200MHz頻寬。

2023年底遠傳與亞太完成合併，2家公司當年投入28GHz頻譜的標金合計8.24億元，占該頻段總標金一半。

面對簡志誠拋出移頻倡議，遠傳發出聲明反擊，強調電信業者依據既有政策進行長期投資，若在執照有效期間重新劃分頻譜，有違信賴保護原則，也不利未來頻譜釋照及產業投資。

當年衛星讓路5G 政府連租金、人事費都列入補償

簡志誠搬出移頻先例，正是中華電信營運的中新二號衛星（ST-2）。當年台灣為了釋出3.5GHz頻段發展5G，政府必須調整既有衛星通訊使用的頻率，並處理業者因此衍生的營運損失。

2021年10月25日，政府公布《中新二號衛星部分頻率停用補償作業須知》，補償範圍從衛星租金、人事費用、資產折舊，到設備遷移及更換費用，甚至包括因無法繼續營運造成的合理預期淨利損失。

根據政府資料顯示，2021年至2022年第三期前瞻特別預算編列4.6億元辦理中新二號衛星騰讓頻譜補償，截至2022年7月底已全數支用；2023至2024年第四期特別預算，針對中華電信第3、4階段補償再編列約5.34億元，兩期合計約9.94億元。

5G再移頻誰埋單？數發部回應了

簡志誠認為，移頻應由政府出面主持協調，但中華電信與遠傳目前尚未正式展開協商。

數發部向媒體透露，目前政府已開放19組衛星頻譜供業者申請，國際電信聯合會允許28GHz頻段供行動及衛星通訊共用，台灣現行管理模式與美國、澳洲等國相同，未來將視技術及產業需求調整頻譜政策。

至於5G業者是否需要移頻、衍生費用由誰負擔，數發部並未提出具體方案。