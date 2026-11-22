【撰文：蔡斯媛】天氣逐漸轉冷，早晚溫差也越來越大，除了容易感冒，還要小心「皮蛇」出沒！神經外科醫師謝炳賢提醒，只要曾經感染水痘，帶狀疱疹病毒就可能潛伏在體內，一旦換季期間睡眠不足、壓力大，導致免疫力下降，就可能再度活化，進而引發皮蛇，尤其發病初期容易出現單側刺痛，常被誤認為肌肉痠痛。

謝炳賢在臉書粉專發文指出，不少人以為皮蛇屬於「老人病」，其實只要曾經得過水痘，帶狀疱疹病毒就一直潛伏在神經節裡，當免疫力下降時，皮蛇就可能找上門，特別是每年漸進冬天、早晚溫差大的時候，因皮蛇求診的個案就會變多。

謝炳賢說明，溫差大之所以容易誘發皮蛇，是因為氣溫忽冷忽熱，身體要不斷調節適應，加上換季容易熬夜、睡不好、壓力大，免疫力就會被拉低，原本被免疫系統壓制住的帶狀疱疹病毒，會趁這個空檔再度活化，沿著神經走行長出疹子，也就是皮蛇。

謝炳賢表示，皮蛇經常是疹子出現前，就先在單側身體出現刺痛、灼熱或麻麻的感覺，讓很多人誤以為是肌肉拉傷、肋間神經痛或是心臟問題，直到幾天後才會在同一側冒出成串的紅疹與水泡，並沿著神經呈帶狀分布，通常只出現在身體的單側。

謝炳賢提到，如果疹子出現在臉部、眼睛周圍或耳朵附近，可能影響眼睛甚至聽力與顏面神經，嚴重時會有視力受損、耳鳴、顏面神經麻痺的風險，一定要立刻就醫；抗病毒藥物若能在疹子出現後72小時內開始使用，可以縮短病程、降低神經痛的嚴重度，要是拖得越久，越容易留下「皮蛇後神經痛」，也就是即使疹子好了，痛卻持續數月甚至更久。

謝炳賢建議，若想要預防皮蛇，應該規律作息、不熬夜，透過充足睡眠穩住免疫力；適度運動、均衡飲食，不要因為天冷就完全不動；注意保暖，早晚加件外套，減少忽冷忽熱的刺激；50 歲以上或免疫力較差的人，可與醫師討論是否接種帶狀疱疹疫苗；發現單側刺痛或成串水泡，盡快就醫，不要自己擦藥、挑破水泡。

謝炳賢提醒，皮蛇患者的水泡期具有傳染性，接觸到未曾得過水痘或未接種疫苗的人，特別是孕婦、嬰幼兒，都可能造成水痘，因此應確保患部乾淨並遮蓋好。

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