美國關稅政策再掀波瀾！據外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）政府除了預告可能對進口晶片課徵最高200％關稅，近期更傳出最快本週公布新一輪關稅調查結果，鎖定全球16個經濟體，台灣、中國及歐盟均列入名單。此消息也影響市場情緒，台股今（25）日盤中一度大跌3440.45點。

美啟動16經濟體調查 台灣、中國都入列

據《華爾街日報》報導，兩名知情人士透露，美國貿易代表署（USTR）預計在未來幾天公布針對16個主要貿易夥伴的「產能過剩」調查結果，並據此提高進口關稅。調查對象包括中國、歐盟、日本、南韓、台灣、印度、墨西哥、越南、泰國、印尼、馬來西亞、柬埔寨、新加坡、孟加拉、瑞士及挪威。

不過，兩人強調，關稅措施的公布時程仍可能有所變動。目前白宮及美國貿易代表署尚未對此作出回應。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）曾表示，相關經濟體因受到政府補貼支持，擴大製造業產能，造成結構性產能過剩，大量低價商品湧入市場，不僅導致市場供需失衡，也削弱美國企業的競爭力，因此有意透過關稅措施作為回應。

美重啟關稅布局 新稅率恐疊加既有關稅

《美聯社》報導指出，川普於2025年4月宣布對全球貿易夥伴課徵「對等關稅」，但美國最高法院今年2月裁定相關措施違憲。白宮隨後轉而採取其他關稅措施，並於7月對60個貿易夥伴加徵10％至12.5％的關稅，理由是這些國家未充分執行禁止強迫勞動產品進口的相關禁令。

此次產業產能過剩的調查，則是依據美國《1974年貿易法》第301條款啟動。該條款授權美國總統，針對歧視美國企業或商業活動的國家採取貿易措施，包括加徵關稅。

目前預期新增關稅的具體稅率尚未公布，但可能疊加在今年稍早宣布的10％至12.5％關稅之上。

關稅消息費半崩近8% 台股盤中暴跌3440點

消息傳出後，美股期貨賣壓加重，那斯達克指數收跌1.48%，費城半導體指數重挫7.88%，反映市場對全球貿易摩擦升溫及企業營運成本增加的疑慮。

台股昨（24）日隨著黃仁勳歸隊消息，盤中衝上40180點。今日則是一度重挫3440.45點，刷新台股史上盤中第2大跌點紀錄，暫報37453.72點，下跌2668.63點。

川普關稅政策未鬆動 民主黨如何回應？

儘管共和黨在本月期中選舉中遭遇重大挫敗，川普政府預期依舊將持續推動關稅政策，顯示政府並未因選舉結果而放棄對進口商品課稅。

另一方面，新一輪關稅措施也將考驗民主黨如何回應川普單方面推動的貿易政策。即使民主黨在眾議院及參議院取得多數席次，川普仍可行使總統否決權，阻止試圖推翻或削弱關稅措施的法案。